Erdoğan'dan Özel'e 'Dilruba' Tepkisi: Demokrasiye Yakışmıyor, Millete Özür Borcun Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yaptı. 23 yıllık hizmet dönemlerinde hiç kimseyi ötekileştirmediklerini iddia eden Cumhurbaşkanı, muhalefete ise tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu 30 Ağustos etkinliğine davet etmesini "millete hakaret" olarak değerlendirdi. Erdoğan, CHP'nin "helalleşme" konusunda tutarsız davrandığını öne sürerek, Özel'in milletten özür dilemesi gerektiğini savundu.

'KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun hizmetkarıyız. Kimseyi ötekileştirmeden her bir vatandaşımızı kucaklıyoruz. 23 yıldır ayrımız gayrımız yok, biz beraberiz, kardeşiz. Bunca yıldır ne operasyonlarla, badirelerle karşılaştık. Partimizin içine nifak tohumları ekilmeye çalışıldı. Milletimizi birbirine düşürmek sokakları karıştırmak için her yolu denediler. Allah'a hamdolsun, 23 yıldaki tüm bu saldırıları püskürttük. Kurulan tuzakları aziz milletimizin yardımıyla bertaraf ettik. Bir avuç seçkinin millete efendilik taslamasına izin vermedik. Sıkıntılarla karşılaşsak da en zor günümüzde bile karamsarlığa kapılmadık. Allah ve millet bize yeter dedik.

'MİLLETİMİZİN AŞKINDAN DERTLİYİZ'

Vatandaşımızın çektiği hiçbir sıkıntıya gözümüzü kapatmıyoruz. Emeklimizin, çiftçimizin hayat pahalılığından zorlandığını görüyoruz. Milletimizin her şikayetinin başımızın üstünde yeri var. Biz dertliyiz ya, biz dertliyiz. Bizim bu millete aşkımız var, bu aşkımız da bizi dertli yapıyor.

Muhalefetin içler acısı durumunu görüyorsunuz. İzmir Körfezi'ndeki kirlilikten balıklar nefes alamıyor. Kayırmacılık skandalları bitmiyor. Ama bunlar daha ortada bir şey yokken koltuk kavgası yapıyor. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar.

'O FOTOĞRAF TÜRK DEMOKRASİSİNE YAKIŞMADI'

Değiştik dediler, normalleştik, helalleştik dediler ama 85 milyonun iradesine hakaret edeni 30 Ağustos'ta baş köşeye oturttular. İnsanda biraz millete saygı olur. İnsanda biraz hakaretle düşünceyi ayıracak kadar feraset olur. Kimse kusura bakmasın bunun adı tutarsızlıktır, tek parti CHP'sine dönmektir. Bunu bize de millete de yutturamazsınız. Milletimiz iradesine hakaret edeni affetmez. O fotoğraf Türk siyasetine, demokrasisine yakışmamıştır. CHP lideri Özel'in bu millete özür borcu var.

İsrail'in pervasızca tavrı devam ederken, istikrarını koruyan, ekonomide, ticarette ve güvenlikte etkilenmeyen yegane ülke Türkiye'dir. Sorumlu siyaset anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Sorumlu siyaset diyorum dikkat edin, sorunlu değil. Muhalefet başta olmak üzere tüm siyasi partilerden sağduyu bekliyoruz.

'GÜNDEMİMİZ ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK'

Muhalefet neyle uğraşırsa uğraşsın bizim gündemimizde enflasyonu tek haneye indirmek var, hayat pahalılığını düzeltmek var, bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi indirmek var, milletimize verdiğimiz sözleri tutmak var, deprem bölgesinin ayağa kaldırılması var, dış politikada manevra alanımızı genişletmek var. Bize saldıranları ise milletin değerlendirmesine havale edeceğiz.

AK Parti milletin umudu olma vasfını güçlendiriyor. Bu ivmenin de hızlanacağı inancındayım. Geçen hafta Kongre maratonumuzu resmen başlattık. Türkiye buluşmalarıyla tüm Türkiye'yi ilçe ilçe mahalle mahalle tarayacağız. Her kesimden vatandaşımızla bir araya geleceğiz. Biz milletimizle hep samimi olduk. Dürüst ve şeffaf davrandık. Önce Türkiye buluşmaları ardından Kongre sürecinde de böyle olacak. Milletimizin hassas terazisinde kendimizi gözden geçirip eksiklerimize bakacağız ve yolumuza devam edeceğiz.

'AK PARTİ BU ÜLKENİN GELECEĞİ'

AK Parti sıradan bir parti değil, iktidar partisi olarak görevlerimizin yanında sosyal değişimleri yansıtmak da var. AK Parti gücünün yerli yerinde olduğunu tüm dünyaya ispat etti. Önemli olan toplumu referansı alan, topluma güvenen bir değişimin dinamiklerini oluşturmaktır. Tecrübesiyle, vizyonuyla ve millete olan bitmeyen sevdasıyla AK Parti bu ülkenin geleceğidir. Sizlerden arzum, karamsarlık ve fitne yaymaya çalışanlara bakmayın, moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Muhalefetin, özellikle bölücü örgütün tahrik diline prim vermeyin. Bunlar bizi oyalamak için kurulmuş tuzaklardır. Bizi bugünlere getiren başkalarının hataları değil, bizim doğrularımızdır."

Kaynak: Gerçek Gündem