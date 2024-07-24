Erdoğan'dan Muhalefete Tehdit: Bakanlık, Belediyelerinize Tahsilata Geliyor | CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi AKP'nin Meclis'teki haftalık grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Buradan AK Parti'nin millete hizmet mücadelesine destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Ölüm yıl dönümünde Doktor Sadık Ahmet'e rahmet diliyorum. İsmiyle müsemma bir dava adamı olan Sadık Ahmet'in Batı Trakya'daki kazanımlarda büyük payı vardır. Yunan makamlarla görüşmelerimizde Batı Trakya'daki vatandaşlarımızın sorunları bizim için de önde gelir. İnşallah bundan sonra da oradaki Türk azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz.

Aynı durum Kıbrıs Türk halkının gasp edilen haklarında da geçerlidir. Neredeyse çeyrek asırdır haksızlığa maruz kalan Türk halkı, adanın sadece küçük bir kısmına sıkıştırılmak isteniyor. Buna sessiz kalamayız. Tüm bu zulümler işlenirken Batılı devletler hiçbir şey yapmadı. Etnik temizlik teşebbüslerini de uzaktan izledi. Kıbrıs Barış Harekatı'yla da bu zulüm elleri kırılmıştır. Ancak Türk halkının Kıbrıs'taki bağımsızlık mücadelesini engelleyen politikalar devam ediyor. Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türk'ünün de karnı toktur. Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü Kıbrıs'ta kardeşlerimizle kutladık. Kıbrıs davasına ve KKTC'nin bağımsızlığına verdiğimiz önemi bir kez daha tüm dünyaya ilan ettik. Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üstünde durması için desteklerimizi de sürdürüyoruz.

Muhalefetin, devletini dışarıya şikayet eden politikaları terk etmesini istiyoruz. Kimi CHP milletvekilleri Avrupa'da ülke ülke dolaşıp PKK'nın Suriye uzantısının gönüllü avukatlığını yapıyor. 15 Temmuz'un sorumlularını da yine bunlar savunmaya çalıştı. 222 evladımızı kaybettiğimiz geceye kontrollü darbe de dediler. Muhalefetin normalleşmesi adına bunlardan vazgeçilip Lefkoşa'da düzenlenen törendeki birliğin sürmesi önemlidir.

Biz komşularımızla asla gerilim peşinde değiliz. Dünyanın her yerinde dostlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Tokalaşmak için uzatılan hiçbir eli geri çevirmeyiz. Nitekim son bir yılda önemli adımlar attık. Komşularımız ve pek çok uluslararası kurumla işbirliğimizi artırdık.

Dış siyasette tüm bu hamleleri yaparken, ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. OVP'nin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Enflasyon bundan sonra daha hissedilir şekilde düşecek. Fiyatlama davranışları tekrar piyasa gerçekleriyle uyumlu olacak. Enflasyonda hedeflediğimiz seviyelere muhakkak geleceğiz. Kredi derecelendirme kuruluşları da Türk ekonomisiyle ilgili daha objektif değerlendirmeler yapıyor. Peki bunlar yeterli mi? Elbette değil. Türkiye'nin ekonomik kapasitesi daha büyük. Kredi derecelendirme kuruluşları adaletli davrandıkça notlarımız yükselecek.

CHP'li belediyeler verdikleri sözleri tutmuyorlar. Emeklilere verdikleri sözleri hatırlamak bile istemiyorum. Meydanlarda emekliler diye bağırıyorlardı, şimdiyse kapılarından geçirmiyorlar. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınıza söyleyin, bedava yapacağız dedikleri hizmetlere yaptıkları zamları sonlandırsınlar. Birikmiş borçlarını ödesinler. Bedava traktör verme vaadi kolay, zor olan sözüne sadık kalmaktır. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili, Hazine Bakanlığımız tahsile başlayacak. Öyle 25 kuruşa simit yok! Milletin malını değişik yerlerde harcayamazsınız. Artık bakanlık tahsile başlayacak.

Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesine büyük katkıda bulunduk. Bizden önce emekli maaşları insani standartların altındaydı. Emeklilerimiz için önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da maaş artışı yaptık.

Sıkıntıların, serzenişlerin de farkındayım. Bizim popülizmle işimiz yok, biz meydanlarda söz verip sonra cayanlardan değil sözümüzün dimdik arkasında duranlardan olduk. Bu ülke yakın geçmişte kendi çıkarı için, seçim kazanmak için vatandaşın umutlarıyla oynayanlardan çok çekti. Bizim hedefimiz el ele verip vatandaşımızın refahını artırmaktır."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Gerçek Gündem