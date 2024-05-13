Erdoğan'dan Miçotakis'e Hamas itirazı: Terör örgütü değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen aralık ayındaki Atina ziyaretinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Ankara'ya geldi. Miçotakis ve beraberindeki heyeti, Ankara'ya getiren uçak, saat 15.10 sularında Esenboğa Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Beştepe'de bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE OLARAK FİLİSTİN DEVLETİNİN TANINIRLIĞI İÇİN TEMASLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir.

Görüşmelerimizde Gazze'de yaşanan soykırım başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunduk. İsrail yönetimi ateşkes çağrılarına kulak tıkadığı gibi destekçilerine dahi meydan okumaktan geri duymuyor. Doğudan batıya bu zulme ortak olmayalım çağrısıyla her hafta meydanları dolduran tüm insanları buradan bir kez daha selamlıyoruz. BM Genel Kurulu'nun Filistin'in tam üyeliği konusunda aldığı karar, Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne haiz Filistin devletinin tesisi olduğunu görülmüştür.

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya, Filistin devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Komşumuz Yunanistan'ın da katliamın durdurulması amacıyla yürütülen çabalara destek olmasını bekliyoruz. Yunanistan'la aramızda çözülemeyecek büyüklükte bir sorun olmadığına dair inancımı paylaşmıştım. Bu bir süreçtir. Daha fazla netice vermesi için titizlikle ilerletilmesi gerekir.

Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarımızı açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz."

'KARİYE'NİN İBADET YERİ OLARAK İŞLEV GÖRMESİ ÜZÜCÜ'

Miçotakis'in konuşmasından satır başları ise şu şekilde:

"Olumlu gelişmeleri devam ettirmek istiyoruz. İki halk benim bağlandığım şekilde çok önemli bir insiyatifin meyvelerinden faydalanmaya başladı. 10 Ege adasını ziyaret edebiliyorlar. Sınır kapısında yapılan kısa bir kontrolden sonra gerçekleştirilen bir süreç. İki halkın brökrasi ızdırabı yaşamadan bir araya gelmeleri önemli bir fırsattır.

İnsan tacirlerini durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar çok önemli sonuçlar vermeye başladı. Türkiye bu konuda çok pozitif katkıda bulundu. Biz Avrupa kararları ışığında da Türkiye'nin Avrupa fonlarından faydalanabilmeleri için çalışıyoruz.

Azınlıkların dini bir azınlık olduğunu Lozan Antlaşması çerçevesinde görebiliriz eşit vatandaşlık ilkesi ışığında Müslüman vatandaşlara Yunan devletinin iyi davrandığına inanıyorum. Müslüman azınlığın Yunanistan'ın sosyal ve kültürel yapısına katkısı çok büyüktür.

Kariye'nin tekrar bir ibadet yeri olarak işlev görmesi bizim için üzüntü yaratan bir gelişme oldu.

Ukrayna ve Ortadoğu'daki gelişmeleri görüşme fırsatı elde ettik. Bizi büyük meraka düşüren gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye ile Ortadoğu konusunda bir görüş ayrılığı söz konusu. İsrail'in Gazze bölgesine girmesi. Hamas'ı Türkiye'nin değişik bir yaklaşımla gördüğünü biliyoruz. Ancak bölgede akan kanın durdurulması konusunda ikimiz de hemfikiriz.

Kıbrıs konusunda da uluslararası mevzuat ışığında bir çözüm bulmak çok önemli oldu. Yunanistan var olan zorluklara rağmen Türkiye'nin AB'ye ortaklık sürecine destek vermeye devam etmektedir.

Görüş ayrılıklarımıza rağmen kaza-kazan zemininde iş birliğine açığız."

ERDOĞAN: HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR

Miçotakis'in 'Hamas' açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu topraklarının işgalinden sonra topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Hamas'a terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur. Adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Hamas'ın bini aşkın mensubu Türkiye'de tedavi altında. Burada yanlış bir yaklaşımınız olabilir. Asla katılamıyorum, katılamam."

Kaynak: ANKA