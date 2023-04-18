Erdoğan'dan kira artışlarına ilişkin açıklama: 'Seçim sonrası üzerine gideceğiz'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında fahiş kira artışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'dan kira artışlarına ilişkin açıklama: 'Seçim sonrası üzerine gideceğiz'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 

FAHİŞ KİRA ARTIŞI

Büyük kentlerdeki fahiş kira artışları hakkında konuşan Erdoğan, "Maalesef büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
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