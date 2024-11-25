Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Savunmasına da Dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı X üzerinden önemli bir gelişmeyi duyurdu. Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nın siyasi yasak istemiyle yargılandığı davada yaptığı savunmaya dava açtığını bildirdi.

500 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Sosyal medya hesabından davaya ilişkin açıklama yapan Hüseyin Aydın, şunları söyledi:

15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişiminden hemen sonra Cumhurbaşkanımız, ‘siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle’ Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçmişti.

Aradan geçen sekiz yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığı aksine kabalığın ve çirkin üslubun bir davranış kalıbına dönüştüğü anlaşılmıştır. Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir.

Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ve iftiraların bir hülâsasından ibaret olan mahkemedeki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

4- Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ve iftiraların bir hülâsasından ibaret olan mahkemedeki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Cunhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) November 25, 2024

“TARİHE NOT DÜŞMEK İÇİN GELDİM”

“Kendimi savunmak için değil, tarihe not düşmek için geldim” diye belirten Kemal Kılıçdaroğlu, savunmasında “Bir suçtan ötürü kendimi savunmak için değil, işlenen suçları kayıtlara geçirmek, hesabını sormak ve tarihe not düşmek için geldim. Ne mutlu ki bana, karşınıza "Hırsızlık ve yetim hakkını zimmete geçirmek" suçundan çıkmadım. Ve yine ne mutlu ki bana Sayın Yargıç, karşınıza " Vatana ihanetten" de çıkmadım. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlara selam olsun. Devletin bekası-milletin selahiyeti için canını hiçbir zaman sakınmamış bütün vatanseverlere, Atatürk ve Cumhuriyet'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen Genç Teğmenlere, selam olsun” ifadelerini kullanmıştı.