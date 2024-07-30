Erdoğan'dan 'Kanlı Yasa'ya 'Evet' Diyen Vekillere Tebrik

Dün akşam AKP’nin hayvanlarını öldürmesini yasalaştıran 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi’nin TBMM’de AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yaptı. Erdoğan, "Dün gece yoğun ve yorucu bir mesainin ardından sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul eden tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan'dan 'Kanlı Yasa'ya 'Evet' Diyen Vekillere Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından sokak köpeklerinin öldürülmesini içeren yasanın kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Milletimizin acil çözüm beklediği konuların başında gelen başıboş köpek meselesini hükûmet, yerel yönetimler ve hayvanseverler el ele vermek suretiyle inşallah kısa sürede hal yoluna koyacağız." dedi.

"KISA SÜREDE HAL YOLUNA KOYACAĞIZ"

Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dün gece yoğun ve yorucu bir mesainin ardından sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul eden tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum.

Muhalefetin tüm kışkırtmalarına, tamamı yalan ve çarpıtma üzerine kurulu kampanyalarına rağmen milletin meclisi bir kez daha milletin sözünü dinlemiş, sessiz çoğunluğun çığlıklarına kulak tıkamamış, çocuklarımızın feryatlarına bigâne kalmamış, son derece kritik bir sınavı alnının akıyla vermiştir.

Gerek yasa teklifinin hazırlık aşamasında gerekse komisyon ve genel kurul safahatında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, AK Parti grubuyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, sivil toplum kuruluşlarımıza, ailelerimize ve medya mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Milletimizin acil çözüm beklediği konuların başında gelen başıboş köpek meselesini hükûmet, yerel yönetimler ve hayvanseverler el ele vermek suretiyle inşallah kısa sürede hal yoluna koyacağız.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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