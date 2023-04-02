Erdoğan'dan İYİ Parti'ye yönelik saldırıya ilişkin ilk açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan İYİ Parti İl Binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin "Gerçek ortaya çıktı, hadi özür dileyebiliyor musun?" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

"Fazla kalmadı 40 gün. Bu 40 günde birileri seccadelere ayakkabıyla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan talimat alıyor. Onlara göre meşrudur. Bütün bunlara 14 Mayıs'ta benim milletim en güzel şekilde cevabı verecektir.

Ne diyor; Demirtaş'ı, teröristbaşını serbest bırakacakmış, Bay Bay Kemal'e 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeyecek miyiz?

İYİ PARTİ'YE YÖNELİK SALDIRI

Hanımefendi önce gel Çam Sakura'yı gör; Ankara'daki iki şehir hastanemizi gör. Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin. Şehir hastanelerimiz olmasa kovidde biz ne yapardık. Bunları biz üç ayda bitirdik hanımefendi 3 ayda. Beni çok asabi görmüş, bana papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine rezene çayı tavsiye ettik. Bizim yönlendirmemiz şeklinde kurşunlandığı yalanını yaydı. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde varsa bilemem. Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez, bu bir cibiliyet meselesidir. Özellikle hanım kardeşlerimden bu hanımefendi bir ders vermenizi istiyorum. Çok çalışacağız ve sandıkları da inşallah

Beni çok asabi görmüş ve papatya çayı tavsiye etmiş. Biz de kendisine rezene çayı tavsiye ettik. "