Erdoğan'dan İran'ın Yeni Cumhurbaşkanı'na Telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı telefonla arayarak tebrik etti. İki lider görüşmede bölgesel konuları da değerlendirdi.

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Erdoğan'dan İran'ın Yeni Cumhurbaşkanı'na Telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’da Cumhurbaşkanı seçimlerinden galip ayrılan Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Pezeşkiyan'ı tebrik ederek başarılar diledi. İki lider arasında yapılan telefon görüşmesinde Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Erdoğan ile Pezeşkiyan arasındaki görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederken yeni görevinde başarılar diledi."

Kaynak: AA

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