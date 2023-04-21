Erdoğan'dan AKP ilçe binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Dün akşam söylenmesi gereken ne varsa Karadeniz doğal gazıyla ilgili söyledik. Öncelikle bir ay ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz gazını milletimizle buluşturacağız. Tüm rezervimiz bereketli olsun. Ülke genelinde Enerji Bakanlığı doğal gazın girmediği il ilçe bırakmayacak. Şu an itibarıyla da bir taraftan sismik araştırmalar, sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu rezervi artırmak, üretimi artırma noktasında." diye konuşan Erdoğan, "Adaylarımızın yoğun çalışmaları var. Bayram sonrası açılış ve mitinglere ağırlık vereceğiz. Bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak. Bu şekilde inşallah kalan süreyi dolduracağız." dedi.

Erdoğan, AKP ilçe binasına yapılan saldırıyla ilgili, "Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirme içerisine girecek değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Bazı parti liderleri kendilerine saldırı olunca bunu ranta dönüştürme gayreti içine girdiler. Biz bunlara yabancı değiliz. İlk defa olan bir şey de değil. İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız bu eşkıyayı anında yakaladılar ve gereken yapılıyor." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Adana'da AKP Çukurova ilçe binası, silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından 1 şüpheli gözaltına alındı. Saldırganla ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "'AK Parti'nin bazı söylemleri üzerine eylemi gerçekleştirdim' yaklaşımı var" şeklinde konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem