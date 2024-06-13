Erdoğan'dan AB üyeliği mesajı: Karşılık bulamıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de Türkiye- İspanya İş Forumu’nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yoluna ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Türkiye'nin AB üyeliği hedefi doğrultusunda attığı samimi adımların salt kendi çıkarını düşünen bazı üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor" dedi.

"ŞÜPHESİZ KÖRÜKLEYECEKTİR"

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine de değinen Erdoğan, "AP seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo ve Avrupa'da kaygıyla izlenen aşırı sağ bu anlayışı şüphesiz körükleyecektir" değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE-İSPANYA İLİŞKİLERİ

"Türkiye'nin İspanya ile ilişkilerinin 'mükemmel' bir düzeyde seyrettiğini, iş dünyasındaki ortaklıkların bu ilişkiyi beslediğini" söyleyen Erdoğan, "2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarındaki ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 19.2 milyar dolar seviyesine çıktı. Türkiye'ye, İspanya’dan çok sayıda yatırımcıyı ülkemize davet ediyoruz. Türkiye bölgemizin cazibe merkezi. Sanayiden finansa gerçekleştirilecek oturumların önemli olduğunu düşünüyorum. Markalara arasındaki iş birlikleri giderek güçleniyor. G-20’deki çabalar da ayrı bir teşvik olmaktadır. Yeni ortaklıklara fırsat tanımalıyız. Ülkelerimizi geleceğe taşıyabiliriz. Ekonomik ilişkilerimiz kazan-kazan esaslı olmalı. Siyasetçiler olarak bizim görevimiz iş dünyasının önünü açmaktır. Hükümetler olarak iş dünyamızı destekleyeceğiz. Siz yatırım yaptıkça biz de her daim yanınızda olacağız. İmzalanacak anlaşmalarla iş birliğimizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ŞIMARIKLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Filistin ve İsrail arasındaki savaşa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkes çağrılarına 'kan dökerek' karşılık veren bir şımarıklıkla karşı karşıyayız' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu konuda İspanya'nın, İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada vurgulamak istiyorum. Sayın Sanchez ilkeli ve dirayetli politika benimseyerek İspanya, Filistin ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem