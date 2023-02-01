Erdoğan'da "adaylık" açıklaması: Hukuka da anayasaya da uygun

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan TRT ortak yayınında açıklamada bulunuyor.

Tartışmalı adaylığıyla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Erdoğan, "Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu 'suyu bulandırma' çabalarıdır" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceğini duyurdu.

Erdoğan'ın satır başları şöyle:

"Bir partinin bir adayın ainesi iştir. Kampanyaya bakılmaz. Bizim yaptıklarımızı 20 yıldır halkımız görüyor. Varsın birileri masa başında karalanmış kampanyalarla göz boyamaya çalışsın. Mesajımız net. 20 yıl boyunca fevkalade başarılara imza attık. Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın önde gelen ülkelerden biri olacağı dönemin adıdır. İnanıyorum ki milletim yine AK Parti diyecek yine Cumhur İttifakı diyecek.

Astıkları Menderes'in sloganını kullanıyorlar. Bunların istismar etmedikleri ne kaldı. Adnan Menderes partisi CHP'nin tek partili dönemine istinaden yapmıştı.

Binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygılı olmayı öğrenin.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Bunlara altı değil yedili masa diyelim. Nerede malum parti. O da masanın altında. Kendilerince kapalı kapılar ardında toplanıp dağılıyordu. Seçim tarihi vermezsek bunların aday çıkarmaya niyetleri yoktu. Onlar için adayın kim olduğu önemli değil, onlar yedisinin elinde kukla olacak birini arıyorlar.

Bunların hiçbirisinin Anayasa'nın 101'inde veya diğer maddelerinde bir yeri yok. Biz bu adımları atarken bunların aklı neredeydi. Biz cumhurbaşkanı adayıyken akılları neredeydi? Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Cumhurbaşkanı yaptı. Adaylık önünde hiçbir engel yok. Bunlar sandıktan ümidi kesenlerin suyu bulandırma çabaları.

MUTABAKAT METNİ

Benzerlik değil, koalisyon dönemine dönüş olacak. Bu masa müdavimleri erken başladı ağlamaya. Bunların millet için bir derdi yok. Bunların tek derdi, kendi kuklamızı cumhurbaşkanı yapabilir miyiz, şu bakanlığı kapabilir miyiz? Tüm bunlar amaçlarının hizmet değil rant olduğunu gösteriyor.

7'li masanın içinde otel lobilerinde IMF ile görüşenler var.

ÇANKAYA KÖŞKÜ MESELESİ

Şu anda biz Çankaya Köşkü'nde bu programı yapıyoruz. Mustafa Kemal tarafından devletimize kazandırıldı. Mevcut haliyle üç bölümden oluşuyor. Cumhuriyetin ilk yıllarından kalma kullanımı olmayan tarihi değeri olan binalar bulunuyor. Yeni sistemle 9 politika kurulu burada görev yapıyor. Burası boş durmuyor. Birçok resepsiyonu burada gerçekleştiriyoruz. Yeni dönemdeki canlı televizyon programlarını buradan gerçekleştirdik. Tarihi ve anlamına yakışır bir şekilde cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılıyor.

YENİDEN REFAH-HÜDA PAR CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILIR MI?

Yerli ve milli siyaset yapan herkese kapımız açık. Cumhur İttifakı asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. Yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz. Yeni gelişmeler olursa olumlu karşılarız. Yarın da inşallah Devlet Bey'i evinde ziyaret edeceğim.

BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ

Başörtüsüne yaptığımız düzenlemelerle partimiz kapatılmak bile istendi. O zaman CHP AYM'ye götürenler arasında başı çekti. Bay Kemal'in de imzası vardı. Hiçbir zaman sandıktan kaçan olmadık. Sandıktan çıkan sonuca hep saygı duyduk. Temennimiz referanduma gerek kalmadan bu konuyu çözmek.

Aile kurumumuzu koruyacağız. LGBTİ, şu bu vs.

EYT DÜZENLEMESİ

Çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü, sona geldik. Yarın Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. İlk aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir.

ENFLASYON

Dünyada faizi sürekli yükselttiler ben de tam aksine faizi indirme gayreti gösterdim. Bunu daha da düşüreceğiz. Buna inanmayanlar olabilir ama ben inanıyorum. Benim alanım da ekonomi. Enflasyon düşüyor daha da düşecek.

İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrıca bir çalışma yapılacaktır. Önceliği ilk evini alacak vatandaşlarımıza yeni konut arzını veriyoruz. 12 ilde Roman vatandaşlarımıza özel konut yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut kampanyasını biz yaptık.

İSVEÇ-FİNLANDİYA NATO ÜYELİĞİ

İsveç'in özür dilemesi işi bitirmiyor. Bize 120 teröristi iade edin ama İsveç bu konuya "anayasa değişikliği yaptıktan sonra süreci işleteceğiz" dedi.

Son gelişmeler nedeniyle İsveç heyetinin ziyaretlerini ertelemek zorunda kaldık. Mutabakat zaptı bizim yol haritamızdır. Buradaki taahhütlerin eksiksiz yerine getirilmesi önceliğimizdir.

Kutsal kitabımıza karşı İsveç'in sessiz kalmasını kabul etmiyoruz. İslam karşıtı eylemlere bunların duyarsız kalması neyle izah edilebilir. Bu bir nefret suçudur. İsveç'in bunu bir an evvel halletmesi lazım. İsveç'in ve Finlandiya'nın taahhütlerine uymasını bekliyoruz. An itibariyle İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz. Finlandiya'nın durumunu ayrı tutuyoruz.

YUNANİSTAN İLE GERGİNLİK

Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği tutumun izahı mümkün değil. İyi komşuluk ilişkilerine de müttefikliğe de aykırı. Hava ihlali iddialarını dayandırabileceği bir dayanak yok. Adaları silahlandırmaya devam ediyor. Tayfun deyince panikliyor. Savunma sanayimize 560 km yetmez bunu bin km'ye çıkaracaksınız. Sen de yap senin de olsun. İHA'larımız, SİHA'larımız, Kızıl Elma'mız bunlar önemli... İnşallah Gökbey geliyor.

Ben bu muhalefeti anlamış değilim. Yaptığımız şey ülkemize karşı değil yahu. Ülkemizi savunmayacak mıyız? Savunurken bunlardan izin mi alacağız? Yedili Masa'ya mı soracağız?