'Erdoğan'a söz söyletmem' dönemi: Sokak röportajında konuşmak da suç oldu

AKP gazetecilerden sonra sokak röportajlarında konuşanları hedef aldı. Sosyal medya için yapılan sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edilirken, diğer 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'Erdoğan'a söz söyletmem' dönemi: Sokak röportajında konuşmak da suç oldu

Ekonomik krizin artmasıyla birlikte vatandaşların sokak röportajlarında verdikleri tepkiler de yükseliyor. Gazetecilerin tutuklanması ve medya kurumlarının üzerindeki baskılarla tepkilerin duyulmasını önlemeye çalışan AKP yönetim, şimdi sokak röportajlarında konuşanlara yönelik işlem yapmaya başladı.

MİKROFONA KONUŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Bakırköy'de, sosyal medya için yapılan sokak röportajında “devlet aleyhinde ifadeler kullandığı” iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Güvenlik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Özgürlük Meydanı'nda 24 Aralık'ta yapılan sokak röportajı sırasında “devlet aleyhinde ifadeler sarf edildiği” ihbarı üzerine harekete geçti.

Röportajın ardından 4 şüphelinin Bakırköy sahiline doğru gittikleri belirlendi. İlçedeki bir parkta polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan B.T, S.Y.G, N.K. ve F.G. hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama" suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerden B.T. ve S.Y.G'nin ise "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle ayrıca ifadesi alındı.

S.Y.G. ve B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, N.K. ve F.G. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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