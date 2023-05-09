'Erdoğan'a sırt çevirmek doğru değil' diyen Bülent Arınç'a Kemal Okuyan'dan yanıt: 'Topunuza sırt çeviriyor halkımız'

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "Bazı hatalar yapmış olabilir diye Cumhurbaşkanımıza sırt çevirmek doğru değil" sözlerine yanıt veren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Topunuza sırt çeviriyor halkımız" dedi.

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'Erdoğan'a sırt çevirmek doğru değil' diyen Bülent Arınç'a Kemal Okuyan'dan yanıt: 'Topunuza sırt çeviriyor halkımız'

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç bugün yaptığı açıklamalarda "Bana yapılanlara rağmen, AK Parti'de kalmaya devam edeceğim. Burası benim evim, muhalif değilim. İnsan evinin yıkılmasını ister mi? Parti içinde eleştiri hakkımı da kullanırım" demiş; Arınç, "Bazı hatalar yapmış olabilir diye Cumhurbaşkanımıza sırt çevirmek doğru değil" ifadesini kullanmıştı. 

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KEMAL OKUYAN'DAN YANIT 

Arınç'ın sözlerine TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan yanıt geldi. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Okuyan, "Bülent Arınç, "Bazı hatalar yapmış olabilir diye Cumhurbaşkanımıza sırt çevirmek doğru değil" demiş. Yanlış anlamışsın, sen çevirmeyeceksin zaten. Topunuza sırt çeviriyor halkımız" diye yazdı.

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Türkiye Komünist Partisi - TKP Bülent Arınç
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