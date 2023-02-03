Erdoğan'a memleketinden kötü haber: İşte Rize'de AKP'ye 'evet' diyenler oranı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere 100 gün kala, anket sonuçları da büyük bir merakla takip ediliyor.

Son olarak ORC Araştırma Rize'de yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

2018 seçimlerinde AKP'nin yüzde 64 oy aldığı Erdoğan'ın memleketinde AKP aleyhine büyük bir düşüş yaşandı. İşte sonuçlar: