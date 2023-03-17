Erdoğan'a kötü haber: Kılıçdaroğlu 11 puan önde
ORC Araştırma 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki aydan az bir süre kaldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını açıkladığı seçimlere ilişkin anket sonuçları da büyük merakla takip ediliyor.
Son olarak ORC Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
Anket sonuçları şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 53,1