Erdoğan'a kötü haber: Kılıçdaroğlu 11 puan önde

ORC Araştırma 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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Erdoğan'a kötü haber: Kılıçdaroğlu 11 puan önde - Resim: 1

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki aydan az bir süre kaldı. 

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Erdoğan'a kötü haber: Kılıçdaroğlu 11 puan önde - Resim: 2

Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını açıkladığı seçimlere ilişkin anket sonuçları da büyük merakla takip ediliyor.

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Erdoğan'a kötü haber: Kılıçdaroğlu 11 puan önde - Resim: 3

Son olarak ORC Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 

Anket sonuçları şöyle:

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Erdoğan'a kötü haber: Kılıçdaroğlu 11 puan önde - Resim: 4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 53,1

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