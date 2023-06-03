Erdoğan yeni kabineyi açıkladı: İşte yeni bakanlar...

28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, bugün yemin ederek görevine başladı.

Erdoğan kabine toplantısı sonrası devlet başkanlarının katılımıyla Saray'da düzenlenen törende yeni kabineyi bugün açıklayacağını da söyledi.

KABİNEYİ AÇIKLIYOR

Erdoğan, akşam saatlerinde yeni kabineyi açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarına "Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçimi tamamlamış bulunuyoruz. 28 milyona yakın vatandaşımızın teveccühüne mazhar olmanın gururunu yaşıyoruz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte 100 milyonların dualarını taşıdığımızın farkındayız. Bugüne kadar milletin emanetine halel getirmediysek bundan sonra da emanete sahip çıkacağız.

28. Dönem milletvekili olarak Meclis'te ülkemize hizmet mücadelesini sürdürecek eski bakan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadeleri ile başladı.

Erdoğan daha sonra kabineyi tek tek açıkladı.

İşte yeni bakanlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı: Mahinur Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Alpaslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin