Erdoğan yeni kabineyi açıkladı: İşte yeni bakanlar...
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini Çankaya Köşkü'nde açıkladı.
28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, bugün yemin ederek görevine başladı.
Erdoğan kabine toplantısı sonrası devlet başkanlarının katılımıyla Saray'da düzenlenen törende yeni kabineyi bugün açıklayacağını da söyledi.
KABİNEYİ AÇIKLIYOR
Erdoğan, akşam saatlerinde yeni kabineyi açıkladı.
Erdoğan'ın açıklamalarına "Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçimi tamamlamış bulunuyoruz. 28 milyona yakın vatandaşımızın teveccühüne mazhar olmanın gururunu yaşıyoruz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte 100 milyonların dualarını taşıdığımızın farkındayız. Bugüne kadar milletin emanetine halel getirmediysek bundan sonra da emanete sahip çıkacağız.
28. Dönem milletvekili olarak Meclis'te ülkemize hizmet mücadelesini sürdürecek eski bakan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadeleri ile başladı.
Erdoğan daha sonra kabineyi tek tek açıkladı.
İşte yeni bakanlar:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı: Mahinur Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Alpaslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin