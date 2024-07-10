Erdoğan ve Miçotakis Arasında Kritik Görüşme

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme gerçekleştirdi.

NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelen Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Kaynak: AA