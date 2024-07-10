Erdoğan ve Miçotakis Arasında Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında geldiği Washington'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Erdoğan ve Miçotakis Arasında Kritik Görüşme

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme gerçekleştirdi.

NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelen Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Kaynak: AA

'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor 'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor
Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var
CHP Lideri Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu Yıl Dönümü İçin Saraybosna'da Özel, Srebrenitsa Katliamı'nın Yıl Dönümü İçin Saraybosna'da
Özgür Özel Çağrısını Yineledi: 'Bu Akşam Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz' Özgür Özel'den Tüm Türkiye'ye Bir Çağrı Daha
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Diyanet'te Erbaş'ın Talimatıyla Cadı Avı! Artık 'Düzen' Değişiyor Erbaş'ın Makam Katına Parmak İziyle Girilecek
Nagehan Alçı'nın İddiaları Sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama Rasim Ozan Kütahyalı İlk Kez Konuştu
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
Kiracılar ve Ev Sahipleri Bu Aylara Dikkat! Kira Fiyatları Daha Da Yükselecek Kiracılar ve Ev Sahipleri Bu Aylara Dikkat!