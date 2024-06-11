Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: 1 saat 25 dakika sürdü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı Özel karşıladı. İkilinin görüşmesi sona ererken, 1 saat 25 dakika sürdü.

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Tüm Türkiye’nin gözü iadeiziyaret görüşmesindeydi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıllık aranın ardından CHP Genel Merkezine geldi. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü.

Erdoğan'ı kapıda CHP lideri özgür Özel karşıladı.

Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: 1 saat 25 dakika sürdü - Resim : 1

Erdoğan ile Özel'in CHP Genel Merkezi'nin 12'inci katında yaptığı görüşmeden ilk fotoğraf da geldi.

Görüşmede CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın da yer aldığı görüldü.

Ayrıca Erdoğan'ın görüşmeye doktorunu da getirdiği öne sürüldü.

Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: 1 saat 25 dakika sürdü - Resim : 2

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.

18 YIL SONRA BİR İLK

Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi’ne yaptığı bu ziyaret 18 yıllık aranın ardından bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Erdoğan son olarak 2006’da, başbakanlığı döneminde yeni genel merkezinin açılışı nedeniyle dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ziyaret etmişti.

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