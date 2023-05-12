Erdoğan, Muharrem İnce'yi aradığını açıkladı: 'Adaylıktan ayrılışına üzüldüm'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kaset iddiaları sonrası dün adaylık çekildiğini duyurmuştu.

ERDOĞAN İNCE İLE GÖRÜŞTÜ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında Muharrem İnce ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Erdoğan, "Muharrem Bey'in adaylıktan ayrılışına üzüldüm. İnce'ye yapılan FETÖ taktiğidir. Muharrem bey ile görüştüm devlet olarak gereken ne varsa ilettim. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü görüşmemizden anlıyorum" dedi.

"SEÇİMİ KAYBEDERSENİZ TAVRINIZ NASIL OLUR?" SORUSUNA YANIT

Erdoğan kendisine yöneltilen "Seçimi kaybederseniz tavrınız nasıl olur?" sorusuna, "Biz Türkiye’de demokratik yolla iktidara geldik, nasıl halkımızın teveccühüyle iktidara geldiysek milletimiz farklı karar verecek olursa, demokrasin gereği neyse biz bunu yaparız. Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete saygısı yoktur. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır, sandıktan çıkacak her sonucu kabul edecektir" diye yanıt verdi.