Erdoğan: 'MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi'
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"EL-KUREYŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Erdoğan, MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Erdoğan "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi. Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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