Erdoğan: Mevsim şartlarını dikkate alarak 2023 seçimlerini belki de öne çekeceğiz

GERÇEK GÜNDEM /

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklama yaptı.

Erdoğan 2023 yılında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler hakkında; "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği bir siyasi teşekkür olarak ifade ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğudur" dedi.

Erdoğan dün yaptığı açıklamada gazetecilerin 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinin seçimler için kulislerde konuşulduğunu hatırlatması üzerine "Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girer. İstikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar şöyle oldu:

"MEVSİM ŞARTLARINI DİKKATE ALARAK 2023 SEÇİMLERİNİN TARİHİNİ ÖNE ÇEKEREK GÜNCELLEYECEĞİZ"

Yeni bir imtihanın eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği bir siyasi teşekkür olarak ifade ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğudur.

AKP'NİN ÜYE SAYISI

Şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum. AK Parti resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar sadece girdiği her seçimi kazanmakla kalmamış milletimizin gönlündeki yerini de sürekli güçlendirmiştir. Bu gücün en müşahhas tezahürlerinden birini üye sayımızda görmek mümkündür. Kuruluşumuzun ardından girdiğimiz ilk seçim yılı olan 2002'de üye sayımız 400 binler seviyesindeydi. Bir sonraki seçim yılı olan 2007'de üye sayımız 1 milyon 350 bine yükseldi. Ardından 2011'de üye sayımız 4,4 milyonu buldu. 2015 yılında üye sayımız 9 milyonun üzerine, 2018 yılında 10 milyon sınırına çıktı. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik. Ülkeyi yönetme emanetini teslim aldığımızda yoğun ve kırgın ama aynı zamanda Türkiye biziz diyen bir millet bulmuştuk. AK Parti'yi kuruluşundan bu yana hep zirvede tutan sır işte budur.

"BİZ KULAK ASMAYINCA YENİ KUMPASLARI DEVREYE SOKTULAR"

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi hedefine emin adımlarla ilerlediğimiz bu dönemde, akılla açıklanamayacak meseleler ortaya çıktı. Gezi olayları bahanesiyle önümüze konanlar bile resmen Türkiye'ye dur demekti. Biz bunlara kulak asmayınca yeni kumpasları devreye soktular. Ordu içerisine soktukları hainlerle başlattıkları darbe girişimini minnetimizin iradesi ile atlattık. Kovid-19 salgınıyla başlayan süreç, uzunca bir süredir bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanların aslında ne kadar kırılgan bir siyasi yapıya ait olduklarını gösterdi.

"RUSYA-TÜRKİYE-SURİYE OLARAK GELİŞMELERE GÖRE LİDERLER OLARAK BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Rusya-Ukrayna savaşıyla genişleyen kriz, gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin güvenlik ve refahları dışında hiçbir şeyi umursamadıkları, bunu korumak için her yola başvuracaklarını bir kez daha ispatladı. Bu sabah sayın Putin'le bir görüşmem oldu. Etraflıca Rusya-Ukrayna savaşını ele aldık. Bunun yanında neler bölgede yapabileceğimizi konuştuk. Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdik.

Bugün yine, Zelenskiy ile de bir görüşmem olacak. Sayın Putin'le yaptığımız görüşmeler ve Rusya-Ukrayna ilişkilerini nasıl daha yumuşak bir düzeye oturtabiliriz bunları görüşeceğiz. Tahıl koridorunu, amonyak olayını, gübre olayını görüşeceğiz ve fakir Afrika ülkelerine Rusya tahıl verme noktasında hazır olduğunu bugün yine söyledi. Biz de bu tahılı alıp bunları fabrikalarımızda öğüterek una çevirmek suretiyle az gelişmiş Afrika ülkelerine göndermenin gayreti içerisinde olacağız.

Suriye'deki gelişmeler, Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat, savunma bakanlarımızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından inşallah Dışişleri bakanlarımızı yine üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti, suhuleti sağlamak, bölgedeki barışı egemen kılmak.

Amacımız bölgedeki sükûneti ve barışı sağlamak. Yatırım istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyümeyi sağlayan bir Türkiye'yi dünyaya tahkim edeceğiz. Barışı da tehdit eden Rusya-Ukrayna savaşında izlediğimiz dengeli siyasetle bölgedeki ateşi engelledik. Tahıl koridoru sayesinde bütün dünyayı açlık tehdidinden kurtardık.

Biz tüm bu çalışmaları yürütürken elbette sancıların, belirsizliklerin üzerimize kara bulut gibi çöktüğü günler oldu. Ama mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Maruz kaldığımız baskılara rağmen kendi özgün politikalarımızı hayata geçirmekte kararlı kaldık.

Kabine toplantısının arından yapacağımız değerlendirmede bu sürecin ekonomik boyutunu milletimize bir kez daha hatırlatacağız. AK Parti başaramaz denen her şeyi başaran, milletimize verdiği her sözü tutan bir parti olduğunu bıkmadan usanmadan anlatmanız gerektiğidir.

ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NU VE AKŞENER'İ HEDEF ALDI

Ama büyük Çamlıca Camimiz nice defalar 60 binleri ağırladı. Yani bizim bu zattan bu ifadeyi duymamız çok üzmüştür. Bunu o masanın etrafında birileri söyleyebilir ama onun söylemesine akıl karı erdiremedik. Diğeri de çıkmış, "Erdoğan Ayasofya'yı açamaz" diyor. Ee açtık... Aslında Meral Hanım bizi iyi tanır iyi bilir de: Bu lafı nasıl etti onu anlamadım. Meral Hanım Ayasofya şu an cami, müze değil. Bizim görevimiz yalan değil, icraattır, dürüstlüktür. Bay Kemal ne diyor: Bir tane eserleri yok. Ya sen İzmir Milletvekili değil misin? Ula İzmir'in yollarını kim yaptı? Ülkenin yollarını dolaşmıyorsun da İzmir'e de mi gitmiyorsun?

Ne derlerse desinler. İzmirli milletvekillerime sesleniyorum. Arkadaş daha çok çalışacaksınız. Bunların yalanlarına İzmirli vatandaşlarım artık daha fazla esir olmamaları gerekir. Şunu biz boşu boşuna demiyoruz; Bunlarla biz yolculukta öyle bir yarışa gireriz ki bizi yakalayamazlar. Bizler yapıyoruz, yaparız. Onlar; ya seyreder, ya konuşur, ya iftira atar. Şehir hastanelerini inkar ediyor. Bütçeye nereden parayı koyacaksın. Bütçe nedir adamın haberi yok. Her şey zannediyor ki bütçeyle yapılır. Bay Kemal, parayı finansı yönetmenin yolları var.

"ÜLKEMİZİ ADETA BİR UÇUŞA KALDIRDIK"

Biz bunları bütçeden yapsaydık, bunun faizini bile ödeyemezdik. Sadece şehir hastanelerin değil, bütün yollarda, viyadüklerde aynı uygulamayı yaptık. Onun için ülkemizi de adeta bir uçuşa kaldırdık. Sen anlamazsın bu işlerden. Senden sirk cambazı da olmaz. Yalan üzerine yalan. Açtığım davalardan bir tanesin de 50'yi aldık. Bu paraları almıyorum. Bunları iftira attıkları vakıflara gönderiyorum.

Bunlardan kazandığımız o iki vakfa bunlardan kazandıklarımızı veriyoruz. Bunların böyle bir derdi yok. Biz böyle bunları bir hayra teşvik etmiş oluruz. "Üretimi ve hizmeti büyüteceğiz" dedik, büyüttük. Beyefendi "hiçbir şey yapmadılar" dedi. Cuma günü Antalya'ya gideceğiz. Sel afeti Kumluca’yı aldı götürdü, senin belediyen ne yaptı. Bay Kemal en ufak bir gayretin olmadı. Kumluca'yı sel afetinden devlet olarak biz kurtardık. Sadece o değil tabi. Aynı şekilde Manavgat.

Biz Dicle kenarında, bir kurt bir koyunu aşırdığı zaman biz onu yalnız bırakmadık. Bunlar bu işin tesvirinden mealinden anlamazlar. Şimdi Manavgat'ta oradan zaten gereken dersi vereceğiz. Bay Kemal bilmese de benim vatandaşım, halkım biliyor. "Çalışanların bütün sorunlarını çözeceğiz" dedik, çözdük mü? "Terör örgütü elebaşlarının başlarını ezeceğiz" dedik mi dedik. Bizden önceki nesillerden beri üniversite harçlarını kaldıracağız, başvuran herkese burs kredi sağlayacağız ve yurt sıkıntısını halledeceğiz dedik. Hallettik. Bu örnekleri saatler sayabiliriz.

ALTILI MASA'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Aylardır 6 kişi bir masa etrafında toplanıp duruyor, tartışıyor dimi. Ortada milletin, ülkenin hayrına bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Kavga dövüş, kumpas, önden kaçma rol çalma her şey var. Sadece vizyon, program, proje yok. Tabi bu arada aday da yok. Neyse seçim tarihi geldi çattı. Biz hala sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Milletimiz önüne kim çıkartılacak bilmiyor. Dünyayı 4 dolandılar ama işareti henüz alamadılar. Güya adayı belirleyecek masanın etrafındakiler de bunun kim olduğunu bilmiyor. Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin önündeki zat hep birilerini öne sürmüştü. Şimdi bakacak olursanız, bir kendini geri çekiyor ardından yeniden aday oluyor. Ama henüz bir aday belirlemediler.

Ülkemizin son 20 yılına asırlık hizmet ve eserleriyle damga vurmuş AK Parti olarak Türkiye Yüzyılı inşası için milletimiz bir kez daha sandıkta görevlendirmeyi Cumhurbaşkanlığı'nda yapacaktır. Parlamentoda da Cumhur İttifakını tekrar getirecektir.