Erdoğan; Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, komutanların kendisini alkışlamasını savundu!

Sakarya'da, Tank Palet fabrikasındaki teslimat töreninde Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların askerler tarafından alkışlanmasını sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Siyaset mi yapmak istiyorlar, çıkarsınlar o kutsal üniformayı, hizalansınlar Erdoğan’ın yanına. Perinçek’e de takılsınlar. Erdoğan artık o dünyaların adamı" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından askerlerin kendisini alkışlamasını Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaptığı konuşmada savunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Müstemleke zihniyetlilerin kepazelikleri bitip tükenmiyor. TSK'nın gücüne güç katacak projemizin açılışında ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemedikleri gördük. Bay Kemal, Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı, Fırtına Obüsleri'nin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, aklında böyle bir şey var mı? Altay tanklarının teslimini yaptık. Ordumuz bunlarla çok daha güçlü"

ALTILI MASAYI DA HEDEF ALDI

Erdoğan, "Bir masa kurmuşlar, etrafındaki herkesten ayrı ses çıkıyor, herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar Anayasa'yı da okumamışlar. Daha seçilmemişsin, seçilmediğin halde nasıl hemen seçime gideriz diyorsun? Masanın altında, üstünde sakladıkları gözükmeyen ortakları ayrı telden çalıyor. Ortada fol yok, yumurta yok. Bunlar sadece zarar dostudur. Ülkenin ve milletin iyiliklerini istediği tek bir örnek görülmemiştir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları, Erdoğan'ın "Kapı kapı dolaşıp yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmasını alkışlamışlardı.

Kaynak: Gerçek Gündem