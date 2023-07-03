Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bayram sürecinde 21 ülkenin lideriyle görüşerek hem tebrikleri kabul ettik hem de ikili konuları ele aldık. Rusya-Ukrayna savaşından Sudan'daki kardeş kavgasının sona erdirilmesine kadar Türkiye'nin katkısını ortaya koyuyor. Ülkemiz krizlerin çözümünde denge, adalet ve güven veren tavrıyla belirleyici rol oynuyor.

İstanbul süreci değerlendirebilseydi bugüne kadar yaşanan yıkım ve gözyaşı olmayacaktı. Tahıl mutabakatı ve esir takaslarıyla devam eden diplomatik gayretler maalesef savaş lobisi tarafından engellendi, yıpratıldı. Bunun bedelini de asker sivil on binlerce insan ödedi. Hatta bir dönem Türkiye olarak bu savaş lobisinin hedefi olduk.

Muhalefetin adayının asılsız ithamları bu senaryonun bir parçasıdır. Türk demokrasisine de zarar veren iddialarla ilgili ortaya tek bir somut delil ortaya konulmadı. Seçim atmosferinde niçin böyle bir provokasyona girişildiğine dair kamuoyunu tatmin edecek hiçbir açıklama da gelmedi.

Son 1,5 yılda bunun gibi sayısız örnek, kışkırtma ile Türkiye'yi zorda bırakmayı hedefleyen art niyetli teşebbüsle karşı karşıya kaldık. Savaşa odun taşımak yerine barışın tesisi için gayret sarf ettik. Halen Rusya ve Ukrayna ile aynı anda görüşen, diyalog kanallarını işleten, çözüm önerileri geliştiren tek ülke biziz.

Ekim-Kasım ayından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatına başlıyoruz. Amacımız ilk bir sene içinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir.

Oyların rengine ve siyasi tercihlerine bakmadan deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

2024 SEÇİMLERİ

Milletimiz muhalefete 31 Mart 2024 seçiminde de geçit vermeyecektir. Ülkemiz krizlerin çözümünden dengeli ve güven veren tavrıyla belirleyici rol oynuyor. Türkiye'ye baskı aracı olarak muhalefeti kullanmaya çalışanlara karşı dik durduk

FRANSA'DAKİ EYLEMLER

Sistematik şekilde baskı gören varoşlarda yaşamaya mahkum edilen göçmenlerin çoğu kötü durumda. Şiddet, şiddeti doğurmuş ve bugünkü hadiseleri tetiklemiştir. Kamu malına zarar verilmesini, mağazaların yağmalanmasını elbette tasvip etmiyoruz. Sokak olayları meşru bir hak arama metodu olamaz ancak bu sosyal patlamadan otoritelerin de ders çıkarması gerektiği açıktır

Dışişleri Bakanlığı'mız Fransa'ya gidecek yurttaşlarımıza gereken uyarılarda bulunmuştur.

İSVEÇ'TEKİ KURAN YAKMA EYLEMİ

Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük de olamaz.

KİRA ARTIŞ SINIRLAMASI

Fahiş kira artışlarına karşı yüzde 25 sınırı, temmuz ayından itibaren devam edecektir."