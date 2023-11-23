Erdoğan, İstanbul adayıyla ilgili soruya böyle yanıt verdi: "Telaşlanmayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP'nin İstanbul adayıyla ilgili soruya verdiği yanıt gündem oldu.

Erdoğan, İstanbul adayıyla ilgili soruya böyle yanıt verdi: "Telaşlanmayın"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili yönelttiği soruya "Telaşlanmayın..." yanıtını verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nin yanındaki, inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu. Erdoğan, incelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP’de belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının son günü olduğu anımsatılarak “İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?” sorusuna Erdoğan, “Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız” yanıtını verdi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruyu da “En uygun olanı göreceksiniz.” şeklinde yanıtladı.

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