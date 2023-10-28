Erdoğan: İsrail sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün
İstnabul Atatürk Havalimanı'nda yapılan "Büyük Filistin Mitingi" başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapmaya başladı.
AKP İstanbul İl Başkanlığı, İsrail-Filistin savaşında yaşananları proteto etmek ve Filistin halkıyla dayanışmak için bugün, Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenliyor.
Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılıyor.
Büyük Filistin Mitingi'ne siyasi liderlerin yanı sıra STK üyeleri, ve çok sayıda vatandaş da katılım sağladı.
Erdoğan'ın mitingde konuşmaya yapmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: