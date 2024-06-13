Erdoğan, İspanyol gazetecinin 'Kavala ve Demirtaş' sorusuna çıldırdı: Başını sallama!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye-İspanya 8'inci Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında başkent Madrid'de açıklamalarda bulundu.

El Pais gazetesinden bir gazetecinin Erdoğan'a "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala" hakkında soru yöneltmesi ve Erdoğan'ın gazeteciye sert bir şekilde yanıt vermesi, basın toplantısına damga vurdu.

Erdoğan'a, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarının göz ardı edildiğine ilişkin bir soru sordu.

Gazetecinin sorusuna, "Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde kararları yargı verir; bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak da hukuk devletindeki yargımız kararını vermiştir" diye konuştu. Bu isimlerden birinin '100'den fazla gencin ölümüne sebep olduğunu' ve 'terör estirmek suretiyle güneydoğuda ölümlere sebep oldu” şeklinde cevap Erdoğan, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerin bu soruları sorması bizleri düşündürüyor. Hele bir basın mensubunun kalkıp da bu teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama. Başını sallama, bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum. Ve her zaman için - bu Osman Kavala olur, Selahattin Demirtaş olur, kim olursa olsun - yasalar ne diyorsa yasaların dediğini biz yerine getiririz. Hukuk neyi emrediyorsa, hukukun emrettiğini bizler yerine getiririz. Ve yapılan iş, budur. Siz tabii Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır ve bundan sonra da böyle yürüyecektir."

DEMİRTAŞ 42 YIL, KAVALA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ALDI

Demirtaş, Kobani Davası sebebiyle 42 yıl, Kavala ise Gezi Davası'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

AHİM kararları ise Demirtaş ve Kavala'nın "hak ihlaline" uğradığı yönünde.

Kaynak: Gerçek Gündem