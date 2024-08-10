Erdoğan, İsmail Heniyye'nin Oğullarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti.

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Erdoğan, İsmail Heniyye'nin Oğullarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye’yi kabul etti. Erdoğan, kabulde İsmail Haniye'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.

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Kaynak: AA

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