Erdoğan ile HÜDA PAR Genel Bakanı'nı arasındaki görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

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Erdoğan ile HÜDA PAR Genel Bakanı'nı arasındaki görüşme başladı

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları sürüyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

Dün ise ittifakın küçük ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Erdoğan'ın, kendi adayımızı çıkartacağız diyen Erbakan ile görüşmesi siyaset kulislerinde yankı bulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde ittifakın diğer bir ortağı olan HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

İkili arasındaki görüşme başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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