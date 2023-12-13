Erdoğan, HÜDA PAR Genel Bakanı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu saat 15.00'te kabul edecek.

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Erdoğan, HÜDA PAR Genel Bakanı ile görüşecek

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları sürüyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

Dün ise ittifakın küçük ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Erdoğan'ın, kendi adayımızı çıkartacağız diyen Erbakan ile görüşmesi siyaset kulislerinde yankı bulmuştu.

Aktarılan bilgiye göre Erdoğan, Beştepe'deki sarayında saat 15:00'da ittifakın diğer bir ortağı olan HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul edecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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