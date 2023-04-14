Erdoğan HDP'yi hedef aldı: 'Diyarbakır'a en fazla eziyet etmiş CHP'nin kurduğu masaya yancı oldular'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da temel atma töreninde konuştu.

HDP'yi hedef alan Erdoğan, "Kandil'den bay bay Kemal'i destekleyeceklermiş. Oradan talimat veriyorlar. Benim Kürt kardeşlerimi böyle aldatacaklarını zannediyorlar. Gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Bunlardan hangisinin kimin ne derdine derman olduğunu gördünüz değil mi? Bunlar benim Diyarbakır Anneleri'nin yavrularını dağa kaçırmadılar mı? Orada bunları taciz etmediler mi? Bunlara 14 Mayıs'ta tarihi bir ders vermeye var mıyız? Hazır mıyız? Bir de gittiler Diyarbakır'a ve Kürt kardeşlerime en çok eziyet etmiş tek parti faşizminin temsilcisi CHP'nin kurduğu masaya yancı yazıldılar. Bizim tek derdimiz bu ülkedir" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu şehrin her taşında tarihin nabzı atıyor. Peygamber yoldaşlarının izi sürülüyor. Şu anda karşımdaki muhteşem topluluk aynen bunu haykırıyor. Bu kent, kardeşliğin, barışın timsali olarak hep başı dik tutmuştur.

Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır'da maalesef öldürmediler mi? Şimdi bu Selo nerede? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Bu yavrularımızın üzerinden arabalarla geçerek şehit etmediler mi? Bunların derdi Kürt değil. Bunlar katil katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız?

Diyarbakır için derdi olan yürüttüğümüz çözüm sürecinde uzattığımız eli ısırmaya kalkmazlardı.

Bizim topraklarımızda, Irak'ta başaramadıkları oyunu Suriye'de tekrarlamaya çalışanlar bugün varlar ama yarın unutmayın olmayacaklar. Biz bu coğrafyada ilelebet kardeşçe yaşamayı sürdüreceğiz. Buradan altını çizerek ifade etmek isterim ki, milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz torosların gezdiği ne de dağlarında canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına yer yoktur, olmayacaktır. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerinin siyaseti yönlendirdiği Türkiye'yi de asla kabul etmeyeceğiz.

"YENİ BİR DÖNEMİN, ASRIN EŞİĞİNDEYİZ"

20 yıl önce bu Diyarbakır neydi, bugün hamdolsun bu Diyarbakır ne? Bu ülkede kimse kökeninden, inancından, dilinden, kültüründen dolayı horlanamaz, ötekileştirilemez. Faili meçhullere, tehdide yer yoktur bu Türkiye'de. Yeni bir dönemin, yeni bir mücadelenin, yeni bir asrın eşiğindeyiz. Cumhuriyetimizin ilk asrını günahıyla sevabıyla geride bırakıyoruz. Artık Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı Diyarbakır'la beraber inşa edeceğiz. "