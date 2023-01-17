Erdoğan güç kaybetti, Millet İttifakı oyunu arttırdı: İşte sonuçlar...

Seçimlere artık aylar kalırken; Aralık ayında yapılan 16 Genel Seçim anketinin ortalaması alındı; çalışmanın sonuçları yayınlandı.

2023 seçim 2023 cumhurbaşkanı adayları anket
Erdoğan güç kaybetti, Millet İttifakı oyunu arttırdı: İşte sonuçlar... - Resim: 1

2023 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık aylar kaldı. Erken seçim tartışmalarının da çokça konuşulduğu Türkiye'de seçim anketleri büyük bir merakla takip ediliyor.

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Erdoğan güç kaybetti, Millet İttifakı oyunu arttırdı: İşte sonuçlar... - Resim: 2

Son olarak Aralık ayında yapılan 16 Genel Seçim anketinin sonuçlarının ortalaması alındı. İşte o sonuçlar...

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Erdoğan güç kaybetti, Millet İttifakı oyunu arttırdı: İşte sonuçlar... - Resim: 3

AKP: Yüzde 33.2

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Erdoğan güç kaybetti, Millet İttifakı oyunu arttırdı: İşte sonuçlar... - Resim: 4

CHP: 26.0

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