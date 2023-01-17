Erdoğan güç kaybetti, Millet İttifakı oyunu arttırdı: İşte sonuçlar...
Seçimlere artık aylar kalırken; Aralık ayında yapılan 16 Genel Seçim anketinin ortalaması alındı; çalışmanın sonuçları yayınlandı.
2023 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık aylar kaldı. Erken seçim tartışmalarının da çokça konuşulduğu Türkiye'de seçim anketleri büyük bir merakla takip ediliyor.
Son olarak Aralık ayında yapılan 16 Genel Seçim anketinin sonuçlarının ortalaması alındı. İşte o sonuçlar...
AKP: Yüzde 33.2
CHP: 26.0