Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi'nin ardından bugün de Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndan yer alan Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret etti.

Erdoğan'a ziyaretinde AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

BBP Genel Merkezi'ne gelen Erdoğan'ı kapıda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karşıladı.

YENİDEN REFAH'I ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla ve kendi logomuzla gireceğiz. Ancak Cumhur İttifakı çatısı altında olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin 'ortak liste' çıkışına AKP'den yanıtBahçeli'nin 'ortak liste' çıkışına AKP'den yanıtGündem

 BAHÇELİ'DEN ORTAK LİSTE ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin seçimlere kendi listesinden girme kararını açıklamıştı.

Açıklamasında dikkati çeken bir çıkışta bulunan Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, "HÜDAPAR bizim listemizden girecek, kalan diğer 3 parti kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız tavrın aynısıdır" demişti.

Bahçeli'nin 'ortak liste' çıkışına AKP'den yanıt Bahçeli'nin 'ortak liste' çıkışına AKP'den yanıt
Bu çorba içildiğinde tok tutuyor! Valide sultan çorbası nasıl yapılıyor? Bu çorba içildiğinde tok tutuyor! Valide sultan çorbası nasıl yapılıyor?
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu: Arkadaşlarıma ve parti yetkililerine yük haline geldim İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu: Arkadaşlarıma ve parti yetkililerine yük haline geldim
Bergüzar Korel'den alkışlanacak hareket! Herkes takdir etti Bergüzar Korel'den alkışlanacak hareket! Herkes takdir etti
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı! İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı!
Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı
Dolar/TL'de yeni tahmin: 'Her an patlamaya hazır bomba gibi' 'Her an patlamaya hazır bomba gibi'
Uzman isim o ilçeleri tek tek saydı: Beklenen İstanbul depreminde 30 metre detayı Uzman isim o ilçeleri tek tek saydı: Beklenen İstanbul depreminde 30 metre detayı
Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu! Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu!