Erdoğan Bir Kez Daha CHP'yi Hedef Aldı: 'Kılıçdaroğlu'nun Kötü Mirasını Sürdürüyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Valilik Tören alanında 'Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın hedefinde yine muhalefet vardı. Erdoğan, borçlu belediyeler üzerinden CHP'ye yüklenirken, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Muhalefet 22 yıldır ne yapıyorsa bugün de aynısını yapıyor. İş yapmak, hizmet etmek yerine mazeret üretiyorlar. Cazgırlık yaparak, çığırtkanlık yaparak defolarını kapatmaya çalışıyorlar. Bu haftaki gruplarımızda, emeklilerimizle ilgili gayretlerimizden bahsettim. Son 22 yılda emekli maaşı ve asgari ücretin nereden nereye geldiğini rakamlarla anlattım. Dolar bazında, enflasyon bazında karşılaştırmalı olarak neler yaptığımızı söyledim. Milletimize meydanlarda verdikleri ama tutmadıkları sözleri hatırlattım.

Borçlarının hatırlatılması CHP’yi tedirgin etti. Dengeleri bozuldu. Sularını kaynattı. Tepki diye söyledikleri sözlerin aslında beceriksizliklerini göstermek olduğunu anlayamıyorlar. Borç alınırken dost, ödenirken düşmandır misali, borçlarını ödememek için abuk sabuk işler yapıyorlar.

96 milyar liralık borcun 65.1 kısmı CHP’li belediye ve iştiraklarına ait. Borcu 1 milyar liranın üstünde olan 6 ilçe var 5’i CHP’li. Bunların borç ödeme gibi alışkanlıkları yok. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını sürdürüyor. Ne sözlerine ne borçlarına sadıklar. Vals gösterine gelince, Roma turuna gelince para var. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcunu ödemeye gelince para yok. İnsanda biraz utanma olur. CHP borcunun üstüne yatmak istiyor. Borcu bahane edip iş yapamayız bahanesi üretiyorlar."

Kaynak: Gerçek Gündem