Erdoğan - Bahçeli buluşmasında konuşulanlar sızmaya başladı: 'Koçbaşı' taktiği ne anlama geliyor?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara'da gerçekleştirdikleri son buluşmada konuşulanların kamuoyuna sızmaya başladığını söyledi. Bahçeli'nin Erdoğan'a 'koçbaşı' taktiğiyle muhalefetin elindeki tüm belediyeleri geri almayı önerdiğini belirten gazeteci, Erdoğan'ın da bunu sıcak karşıladığını dile getirdi.

Zeyrek, AKP ve MHP teşkilatlarının yakın zamanda bir araya gelerek tüm illeri masaya yatıracağını ve kimlerin, nereden aday çıkarılacağına karar verileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"(...) Kesin olan şu:

CHP'nin elindeki 11 Büyükşehir Belediyesi'nin (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Aydın, Hatay ve Muğla) en az 10'unda AK Parti aday çıkaracak. Belki Mersin ya da Adana'da adayın MHP'li olması gündeme gelebilir.

İki partinin de Van, Mardin ve Diyarbakır gibi illerde Büyükşehir belediyelerini alma konusunda bir iddiası yok. Zaten uğraşmaya da değmez. HDP'nin kazanacağına kesin gözüyle bakılan bu iller İçişleri Bakanlığı tarafından 'kayyum' vasıtasıyla geri alınabiliyor.

Cumhur İttifakı liderleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ı alma konusunda çok iddialı.

Bahçeli'nin aklındaki taktiğe 'koçbaşı' demesinin nedenini anlamışsınızdır:

Muhalefet partileri birbirine düşüp her ilde kendi adaylarını çıkardığı taktirde, AK Parti ve MHP'nin güç birliği yapması halinde ortak adayın bir koçbaşı gibi bütün kapıları açacağı kesin.

Örneğin Ankara'da AK Parti'den Turgut Altınok ya da MHP'den Enver Demirel iktidarın ortak adayı olursa ve bu sırada CHP, İYİ Parti ayrı ayrı adaylar çıkarırsa Mansur Yavaş'ın işi hayli zorlaşabilir."

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