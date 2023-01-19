'Erdoğan aslında seçimi erkene alarak da 14 Mayıs tarihini seçerek de riskli bir tercih kullandı'
Gazeteci Murat Yetkin, 14 Mayıs 1950'de 27 yıldır iktidarda bulunan CHP'nin kaybettiğini ve muhalefet misyonunu üstlenen Demokrat Parti'nin sandıktan birinci çıktığını hatırlatarak dikkati çeken bir değerlendirmede bulundu.
Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için "Rahmetli Menderes 'yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 'altılı masa' diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir" ifadeleriyle işaret ettiği 14 Mayıs 2023 tarihinin getirilerini - götürülerini değerlendirdi.
'Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi' olarak kabul edilen 14 Mayıs 1950 oylamasında 27 yıldır iktidarda bulunan CHP kaybetmiş; o dönem muhalefet misyonunu üstlenen Demokrat Parti yüzde 55.2 gibi bir oranla sandıktan birinci çıkmıştı.
"Erdoğan aslında seçimi erkene alarak da 14 Mayıs tarihini seçerek de riskli bir tercih kullandı" diyen gazeteci, Yetkinreport.com'da yayımlanan yazısında şöyle devam etti:
"Öncelikle seçim zamanında, 18 Haziran’da yapılacak olsaydı ilk turda yüzde 50’yi bulamayacağı endişesini kanıtlamış oldu. O durumda 2 Temmuz’da yapılacak ikinci turu alması da tehlikeye düşecekti. Çünkü piyasaya yüksek maaş zamlarıyla pompalanan paranın etkisi geçmiş olacak, okullar kapanacak, Hac mevsim ve ardından Kurban Bayramı’yla tatil mevsimi başlayacaktı ve muhalefetin kendi karşısında birleşebilecekti.
Şimdi, seçim 14 Mayıs’ta yapılıp ilk turda bitmezse ikinci tur 28 Mayıs’ta yapılacak.