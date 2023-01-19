'Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi' olarak kabul edilen 14 Mayıs 1950 oylamasında 27 yıldır iktidarda bulunan CHP kaybetmiş; o dönem muhalefet misyonunu üstlenen Demokrat Parti yüzde 55.2 gibi bir oranla sandıktan birinci çıkmıştı.

"Erdoğan aslında seçimi erkene alarak da 14 Mayıs tarihini seçerek de riskli bir tercih kullandı" diyen gazeteci, Yetkinreport.com'da yayımlanan yazısında şöyle devam etti: