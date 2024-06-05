Erdoğan-Akşener görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşme başladı.

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Erdoğan-Akşener görüşmesi başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağı görüşme başladı.

Erdoğan-Akşener görüşmesinden ilk görüntü geldi:

Erdoğan-Akşener görüşmesi başladı - Resim : 1

İLK GÖRÜŞME ERDOĞAN'LA

Akşener'in Genel Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra, yaptığı ilk siyasi ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapacak olması ise dikkat çekti.

Akşener'in görevden ayrılmasının ardından yakın çevresinin dahi telefonlarına çıkmadığı iddia ediliyordu.

Akşener, uzun süre sonra Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesinde ortaya çıkmıştı.

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Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti AKP
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Erdoğan-Akşener görüşmesi başladı Erdoğan-Akşener görüşmesi başladı