Erdoğan, AKP'nin 22. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuşuyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 22. kuruluş yıldönümü etkinliklerinde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"22 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda bir kilometre taşı daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak 14 Ağustos tarihinde doğan AK Parti 22. yaşını kutluyor. AK Parti kademelerinde görev almış, gönül vermiş, davayı savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızın her kademesinden nicelerini toprağa verdik.

İşçinin, işverenin önünü göremediği dönemde AK Parti'yi kurduk. Ak Parti, 22 yıl önce güneş gibi doğdu, umudun adı oldu.

Her zaman Allah'a inandık, sarıldık.

AK Parti; umutsuzluğun, belirsizliğin ve yasakların adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş, umudun adı olmuştur.

Halka rağmen halkı bunlara millete hürmet göstermeyi öğretemedik. 1.5 yılda bir seçimlerde bizle yarıştılar, her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milleti hafife almanın bedelini seçimleri kaybederek öğrendiler. Yaşadıkları o kadar hezimete rağmen bir kez olsun hatalarından ibret almadılar.

Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir."

Ayrıntılar geliyor...