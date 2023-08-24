Erdoğan, AKP'nin 22. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuşuyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 22. kuruluş yıldönümü etkinliklerinde konuşuyor.

Son Güncelleme:
Erdoğan, AKP'nin 22. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuşuyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 22. kuruluş yıldönümü etkinliklerinde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"22 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda bir kilometre taşı daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak 14 Ağustos tarihinde doğan AK Parti 22. yaşını kutluyor. AK Parti kademelerinde görev almış, gönül vermiş, davayı savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızın her kademesinden nicelerini toprağa verdik.

İşçinin, işverenin önünü göremediği dönemde AK Parti'yi kurduk. Ak Parti, 22 yıl önce güneş gibi doğdu, umudun adı oldu.

Her zaman Allah'a inandık, sarıldık.

AK Parti; umutsuzluğun, belirsizliğin ve yasakların adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş, umudun adı olmuştur.

Halka rağmen halkı bunlara millete hürmet göstermeyi öğretemedik. 1.5 yılda bir seçimlerde bizle yarıştılar, her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milleti hafife almanın bedelini seçimleri kaybederek öğrendiler. Yaşadıkları o kadar hezimete rağmen bir kez olsun hatalarından ibret almadılar.

Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir."

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP
Son Güncelleme:
Motor gibi çalışan bağırsakların anahtarı! 1 tanesi antioksidan deposu çıktı Motor gibi çalışan bağırsakların anahtarı! 1 tanesi antioksidan deposu çıktı
Yılan hikayesine dönen görüşme... Erdoğan, Putin'i İstanbul'a beklerken Soçi için yola mı çıkacak? Erdoğan, Putin'i İstanbul'a beklerken Soçi için yola mı çıkacak?
Ahmet Davutoğlu: Milletimizi dünyanın en yüksek 5. enflasyonuna mahkum ettiniz, vicdanınız rahat mı? Ahmet Davutoğlu: Milletimizi dünyanın en yüksek 5. enflasyonuna mahkum ettiniz, vicdanınız rahat mı?
İşkolik 4 Burç: Dünya Yanarken Bile Çalışmaktan Vazgeçmeyenler İşkolik 4 Burç: Dünya Yanarken Bile Çalışmaktan Vazgeçmeyenler
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun: Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak, amaç 'Vay be, haksızlık etmişim' dedirtmek Ünlü SGK Uzmanı: Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak
İslam Memiş'ten gram altın ve dolar için yeni tahmin: Rekor için rakam verdi! İslam Memiş'ten gram altın ve dolar için yeni tahmin: Rekor için rakam verdi!
Merkür retrosu başladı: Dönmez dediğiniz herkes dönecek, aman kabul etmeyin! Merkür retrosu başladı: Dönmez dediğiniz herkes dönecek, aman kabul etmeyin!
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
36 ili sıcak hava dalgası vuracak: Termometreler o saatlerde sıcaktan patlayacak 36 ili sıcak hava dalgası vuracak: Termometreler o saatlerde sıcaktan patlayacak