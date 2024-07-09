Erdal Beşikçioğlu Duyurdu! Etimesgut Belediyesi Tiyatro Kuruyor

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanı olduğu Etimesgut Belediyesi, başkente yeni bir tiyatro kazandıracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye yakışır bir tiyatro oluşturmak için başlatılan çalışmalar kapsamında, oyuncu ve sahne amirliği seçmeleri yapılacak.

Etimesgut Kent Tiyatrosu'nun 24-28 Temmuz'daki seçmelerini, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan bir jüri gerçekleştirecek.

Sınavın ayrıntılarına https://www.etimesgutkenttiyatrosu.com/ adresinden ulaşılabilecek.

EKİMDE 'PERDE' DİYECEK

Etimesgut Kent Tiyatrosu kendi çalışmalarının yanı sıra çeşitli kültür sanat repertuvar hazırlıklarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda drama grupları, senaryo ve oyun yazarlığı kursları, oyunculuk eğitimlerinin hazırlıkları devam ediyor.