Emrah Kozay, Seyhan Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

"Seyhan'ın genç bir evladı olarak, bu şehri daha yaşanabilir ve mutlu bir yer haline getirmek için aday adayı oldum. Seyhan'ın her bir ferdine daha refah ve huzurlu bir yaşam sunmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.



Bende sizler gibi iyi-kötü günde ortak duygularla var olmuş ve emek içerisinde yoğrulmuş Seyhan'ın genç bir evladıyım. Bilmelisiniz ki toplumun her bir ferdine daha refah, yaşanabilir ve mutlu bir Seyhan için çıktığımız bu yolda en büyük gücümüz sizlersiniz. Güzel yarınlara açılacak olan umut yolunu sizlerle beraber yürümeye biz #Hazırız!"

SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI AVUKAT EMRAH KOZAY KİMDİR?

Av. Emrah Kozay 1982 yılında Adana’nın Seyhan İlçesi’ne bağlı Mıdık Mahallesi’nde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Anafartalar Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

2012 yılından itibaren Adana Barosu’na kayıtlı olarak serbest olarak avukatlık yapmaktadır.

2008 yılında 26 yaşında iken CHP’de aktif siyaset hayatına başladı.

Uzun dönem il ve ilçe delegeliği, il ve ilçe seçim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

CHP Adana İl Örgütü Seçim Koordinasyonunda başkanlık dahil çeşitli görevlerde bulunup, iki dönem CHP Hukuk Danışma Kurulu Başkanlığı, 3 dönem CHP Adana İl Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yaptı.

35. 36. ve 37. Olağan Kurultaylarında kurultay delegesi olarak demokratik görevini yerine getirdi.

Siyasete girdiği günden itibaren partinin her kademesinde görev yapan Av. Kozay, parti ilkeleri ve programı çerçevesinde CHP’yi yerelde ve genelde iktidara taşıma konusunda özveriyle görevini yerine getirdi.

36 YAŞINDA CHP ADANA İL BAŞKANI OLDU

2018 yılında henüz 36 yaşındayken CHP Adana İl Başkanlığı görevine başladı.

CHP’nin büyük başarı elde ettiği 2019 yerel seçimleri sırasında CHP Adana İl Başkanı olarak yereldeki ittifak çalışmalarına öncülük edip, CHP’nin 25 yıl aradan sonra Adana Büyükşehir Belediyesi Ceyhan ve İmamoğlu ilçe belediyelerini kazanmasında önemli rol oynadı.

İl Başkanlığı görevinin ardından da CHP’nin yerelde ve genelde iktidarı için alan çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

2024 yerel seçimlerinde CHP Seyhan Belediye Başkanlığı için Aday Adayı oldu.

Lise yıllarında lisanslı olarak basketbol oynayan ve boş zamanlarında motosiklete binmeyi seven Av. Kozay’ın sorumlu vatandaşlık gereği halen daha birçok sivil toplum kuruluşunda üyeliği bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.