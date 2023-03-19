Emekli amiralden Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a çağrı

Emekli Koramiral Atilla Kıyat, Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylığını açıklayan Muharrem İnce ile Sinan Oğan'a "Adaylıklarınız, değiştirmek istediğiniz sistemin bir dört yıl daha devamı riskini doğuruyor" çağrısında bulundu.

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Emekli amiralden Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a çağrı

Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik açıklamalar da, adaylıklara yönelik tepkiler de devam ediyor.

Emekli Koramiral Atilla Kıyat, Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a çağrı yaptı.

"BU UCUBE SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİNİZE EMİNİM"

Adaylıklarının mevcut sistemin devamını sağlamasına yönelik risk oluşturduğuna dikkat çeken Kıyat, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sn. İnce, Sn. OĞAN; sizlerin bu ucube sistemi değiştirmek istediğinize adım gibi eminim. Ama adaylıklarınız, değiştirmek istediğiniz sistemin bir dört yıl daha devamı riskini doğuruyor. Sizler bunu görecek deneyim, akıl ve vatan sevgisine sahipsiniz."

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