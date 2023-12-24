EMEK Partisi'nde genel başkan değişti

Emek Partisi (EMEP), 10. Kongresini, “Barbarlık yenilecek, işçi sınıfı kazanacak, halklar kazanacak” şiarıyla Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

GENEL BAŞKAN BELLİ OLDU

Partinin 10. Kongresinde Genel Başkan DİSK eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan oldu. Genel Yönetim Kurulu (GYK) listesinde de şu isimler yer aldı: “Abdullah Levent Tüzel, Adile Doğan, Arzu Erkan, Çağlar Kazak, Elif Turgut, Ender Şiar Argın, Eren Öner, Erkan Sarıoğlu, Gürsoy Turan, Halil İmrek, Hüseyin Deniz Ortakçı, İhsan Çaralan, İskender Bayhan, İsmet Dursun, Nedim Köroğlu, Nuray Sancar, Orhan Kurul, Sedat Başkavak, Selma Gürkan, Sema Barbaros, Sevda Karaca, Sinancem Alikoç, Şengül Karadağ, Tuncay Sağıroğlu, Veli Doğan, Yakup Aslandoğan.”

"SÖMÜRÜ KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIĞI BİR DÖNEM"

Kongrede konuşan Aslan, "Emperyalistler arasında derinleşen çelişkiler ve sömürü koşullarının ağırlaştığı bir dönem içerisindeyiz. Tek adam döneminin planlı saldırıları başta işçi sınıfı olmak üzere bütün toplumsal kesimlere yönelik artırmaktadır. OVP ve 12. Kalkınma Planı ve 2024 bütçesi işçi ve emekçilere dönük saldırıların parçası olarak devam ediyor. Seçimlerde baskı ve hileyle tekrar başkan olan tek adam gerici politikalarını yeniden tahkim etmeye devam ediyor. Yerel seçimler demokrasi mücadelesinin partimizin kazançlı çıkacağı bir süreç olmalıdır” dedi.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Tüm güçleriyle işçi sınıfının örgütlenmesi ve sermaye karşısına dikilmeleri için sorumlulukla hareket edeceklerini ifade eden Aslan, “Partimiz bütün işçi ve emekçileri partimizin saflarında sermaye ve onun iktidarı olan tek adam yönetimine, emperyalist saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Aydınlarımızı, yazarlarımızı, bilim insanlarımızı tiyatrocuları, basın emekçilerini ve bütün emekçileri işçi sınıfı etrafında birleşmeye ve işçi sınıfının iktidarını kurmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.