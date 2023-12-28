Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e yönelik provokasyona tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"(Özgür Özel'e yönelik provokasyon) Sanki hükümet yok bu ülkede, hükümet muhalefete dönüşüyor. Birileri vatan haini ilan ediliyor. Terörün artmasının sorumlusu hükümet ve sayın Cumhurbaşkanıdır. Hesap vermesi gereken kişi o. Bu tür saldırılar vatandaş girişimi değil, organize işler. Her seçim öncesi oynanan basit oyunlar. "