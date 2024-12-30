Ekrem İmamoğlu'ndan Flaş İddia: Seçimden Önce AKP'li Belediyelere 1 Milyar Lira Aktarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen, “Şişli Çalışıyor, İstanbul Güçleniyor” programına katıldı. İmamoğlu, Şişli Afet Koordinasyon Merkezi’nin (Şişli AKOM) temelini attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na verdiği ‘Belediyeleri silkeleyin’ talimatına tepki gösteren İmamoğlu, seçimden önce AKP'li belediyelere Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödeneğinden para yollandığını iddia etti.

AKP'li belediyelere seçim kampanyaları için 1 milyar liranın üzerinde para gönderildiğini söyleyen İmamoğlu, "Seçimden önce, seçerek, kendi AK Partili belediyelerine para yollayarak, 1 milyar liranın üzerinde, seçim kampanyaları için Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneğinden para yollayarak… Bağış yani, geri ödenmiyor bakın" ifadelerini kullandı.

'HANGİ YETKİYLE BUNU SÖYLEYEBİLİR?'

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“El uzatıyoruz ama iş birliği yapıyoruz ama afet anında koşa koşa oralara gidiyoruz. Tam da işte bu yönüyle, hala bakıyorum işte ‘belediyeleri silkeleme’ kavramı ya da tırnak içinde tutumu; milletin vicdanında, milletin aklında, milletin ruhunda, milletin o adalet duygusuna inandığım bakış açısında mutlak cezalandırılacaktır. Bundan hiç kuşku duymuyorum. ‘İnsan hangi yetkiyle bunu söyleyebilir’ diye düşünüyorum. Ben, hiçbir yöneticilik ruhuma bunu sığdıramıyorum. Yani ben, İBB Başkanı olarak diyeceğim ki; ‘Farklı bir siyasi partiyse, şu ilçe belediyesini gidin silkeleyin. Ya da gidin şu ilçe belediye başkanına şunu yapın!’ Bu denir mi? Bu denmez. Yani milletin malının korunduğu, milletin malıyla, millete ait olan kurumların yönetimiyle ilgili kişisel, bireysel bir hareketle, bir cezalandırma yöntemiyle insan konuşur mu? ’Silkele’ dediği bakanın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın bugün büyük mucizevi açıklamasını okudum mesela gelirken.

SGK borçlarını kaynağından kesecekmiş belediyelerin! Aferin! Madalya aldı şimdi! Bir bakan daha madalya aldı! Ne büyük iş başardı değil mi? Kendisini ispat etti! Kime? Millete değil, bir kişiye. O kendini bir kişiye ispat ededursun, biz arkadaşlarımızla kendimizi milletimize ispat etmeye, milletimize layık olmaya devam edeceğiz.

'1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE...'

Sevgili kardeşimle, Emrah Başkanımızla diyalog yapalım. Yani ben, Emrah Başkanıma, ‘Bunu böyle yap’ dediğimde, tam tersini yapmalı Emrah Başkanım. Erdemli yönetici o. Nedir o tersi? Adaletli davranmalı. ‘Hayır, öyle yapamam, yapmam. Bu makam, bu mevki ne sana ait ne bana ait’ diyebilmeli. Güçlü yönetici, karakterli yönetici odur. Aksini yapan, milletine layık yönetici değildir. Olamaz. Bu kadar net. Kaynağından kesecekmiş! Kimin kaynağı? Milletin kaynağı. Kimin parasını keseceksin? Belediyelerin. Hangi belediyelerin? Özellikle CHP'li belediyelerin! Çünkü diğerlerine nasıl para aktardıklarını anımsatalım. Unutmayın bunları sevgili dostlarım, kıymetli hemşehrilerim… Seçimden önce, seçerek, kendi AK Partili belediyelerine para yollayarak, 1 milyar liranın üzerinde, seçim kampanyaları için Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneğinden para yollayarak… Bağış yani, geri ödenmiyor bakın.

'PERVASIZ HER DAVRANIŞINIZI AFİŞE EDECEĞİZ'

O SGK borçları, o belediyelerde o zaman gene vardı. Tek dertleri ne? Çalışın, Ekrem İmamoğlu'na karşı seçimi kazanın! Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden… Kendi MHP'li yol arkadaşı belediyeyi bile dışarıda bıraktı. Bu kadar partizan. Bu kadar akıl dışı. İşte onun için onlar, kullandıkları ve yönettikleri kaynağın, kendi kişisel kaynağı olduğunu düşünüyor. SGK borcuyla ilgili de onun için kalkıyor basiretsiz bir bakan, böyle bir açıklama yapıyor. Kaynağından kesecek! Büyük iş! Pervasız her davranışınızı millete afişe edeceğiz.

'YÖNETECEK BELEDİYENİZ KALMAYACAK'

Sanırsınız ki ekonominin bütün sorunlarını, bizim SGK borçlarından keserek çözecekler. Millete verdikleri, acınacak durumda bıraktıkları, milletimizin daha da sefil olması için milletimize verdikleri asgari ücreti, sanırsınız ki SGK borçlarını tahsil ederek çözecekler. Halbuki SGK'nın bir yıllık cirosunun yüzde 2’si bile değil belediyelerin borçları. Ayıptır. Kaldı ki bunların her birisi Türkiye'de… Tekrar ifade edelim. Bu borç, bütün belediyelerin borçları. CHP'li belediyelerin de değil yani. İstatistiğe baktığınızda, bunun için de bütün partiler var. Ama hep söylüyorum böyle davranırsanız, sizin Türkiye'de yönetecek belediyeniz bile kalmayacak.

'HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ'

Bu millet size yetki vermeyecek böyle davrandığınız sürece. Ben AK Partili, erdemli, elbette ki ahlaklı, elbette ki vicdanı çalışan, adalet terazisini ruhunda taşıyan birçok belediye başkanımızın dahi, diliyle söyleyemese de içinden, bütün bu tutum ve davranışları kınadıklarını hissedebiliyorum. Yani, ‘Bize düşmanlık mı yapıyorsunuz, iyilik mi yapıyorsunuz’ diye belediye başkanlarının içinden kınadıklarını biliyorum. 3-4 tanesi bana saldırıyor Türkiye'nin muhtelif yerlerinden. Onlar, görevli memur. Onlara veriyorlar metinleri, ‘Ekrem'e böyle hakaret et!’ Zannediyorlar ki hakaretlerine cevap vereceğim. Muhatap bile almam, yok kabul ederim. Çünkü sözleri değil. O kadar da masumiyet çerçevesinde onları oturturum. Sözleri değil. Üzülürüm onlara, acırım onlara. Bir gün de böyle acınacak halleriyle, sırtlarını okşayarak onlara iyi ruhumu geçirmek için uğraşırım. Ne yapayım? Başka ne yapabilirim? Olsun. Onlar bizi değil, aslında vatandaşlarımızı cezalandırmaya devam ediyorlar. Ama biz, her şeye rağmen, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Engellere takılmayacağız. İşimizi yapacağız.”

Kaynak: Haber Merkezi