Ekrem İmamoğlu: Söylediklerine kendileri inanmıyor, Erdoğan yüzleşmekten kaçıyor

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy Halk Buluşması'nda iktidarın yurttaşları krize sürükleyen politikalarından kurtulmanın yönteminin sandık olduğuna işaret etti. İmamoğlu, AKP'ye; "İftiralarının, yalanlarının zamanı bitmek üzere" diye seslendi.

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GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Seçimler için geri sayım sürerken Millet İttifakı da alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy Halk Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Sizlerle bir arada olmak ne güzel. 4 yılda çok güzel işler yaptık.

Çekmeköy'den başlayarak Sancaktepe'ki şehir hastanesine giden metro Çekmeköylüler ile buluşacak. İstanbullulara hizmet ederken kimsenin partisine bakmıyoruz. Siyaset iş yapmak, çözüm üretmektir. Biz onu yerine getiriyoruz.  

İftiralarının, yalanlarının artık zamanı bitmek üzere. Sayın Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmıyor. Yüzleşmekten kaçıyor. Söylediklerine kendileri bile inanmıyor. 

Bu toprakların evladıyız. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yürekten vatanseverdir. Aksini düşünmek bu milleti bölmektir.

Yurt dışında oy kullananların filmlerini gördünüz değil mi? Türkiye'den sudan ucuz emlakları alıp, vatandaş oluyorlar. Yabancılar ev alsınlar ama benim canım vatanımın vatandaşlığını satamazsınız! Hangi bilinçle oy kullanıyorlar? Benim memleketimle ilgili ne biliyorlar?

AYRINTILAR GELİYOR...

 
 
 

Kaynak: Gerçek Gündem

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