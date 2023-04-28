Selahattin Demirtaş'tan Bakan Soylu'ya 'siyasi darbe' yanıtı: 'Hapiste düşünecek çok zamanın olacak'

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tepki çeken “14 Mayıs darbe girişimi” sözlerine yanıt verdi.

Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Soylu’nun 15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir… Fatih’te İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nda dostlarla hasbihâl eyledik” sözlerine tepki gösterdi.

Demirtaş, “O halde seçimde oy kullanan herkesi, darbe girişimi gerekçesiyle tutuklaman gerekecek Kirli! Fakat o kadar hapishane yok. Neyse ya. Bu problemi çözmek için hapiste düşünecek çok zamanın olacak” dedi.