Selahattin Demirtaş'tan Bakan Soylu'ya 'siyasi darbe' yanıtı: 'Hapiste düşünecek çok zamanın olacak'

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" sözlerine tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Selahattin Demirtaş'tan Bakan Soylu'ya 'siyasi darbe' yanıtı: 'Hapiste düşünecek çok zamanın olacak'

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tepki çeken “14 Mayıs darbe girişimi” sözlerine yanıt verdi.

Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Soylu’nun 15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir… Fatih’te İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nda dostlarla hasbihâl eyledik” sözlerine tepki gösterdi.

Demirtaş, “O halde seçimde oy kullanan herkesi, darbe girişimi gerekçesiyle tutuklaman gerekecek Kirli! Fakat o kadar hapishane yok. Neyse ya. Bu problemi çözmek için hapiste düşünecek çok zamanın olacak” dedi.

Etiketler
Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş AKP 2023 seçim HDP
Son Güncelleme:
Ütüde oluşan kireç ve lekeleri yok eden yöntem! Çok daha iyi çalışıyor Ütüde oluşan kireç ve lekeleri yok eden yöntem! Çok daha iyi çalışıyor
Konserve yaparken deneyin. Daha hızlı pişiyor ve 1 sene bozulmuyor Konserve yaparken deneyin. Daha hızlı pişiyor ve 1 sene bozulmuyor
Seçime "darbe" diyen Soylu'ya Şahan Gökbakar'dan yanıt: Biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik Seçime "darbe" diyen Soylu'ya Şahan Gökbakar'dan yanıt
Meral Akşener'den AKP'ye: Seçilirsek darbe yapacakmışız; artık bunlar kafayı yedi! Akşener'den AKP'ye: Seçilirsek darbe yapacakmışız; artık bunlar kafayı yedi!
ÇOK OKUNANLAR
Hangi parti hangi ilde kazanıyor? İşte seçim akşamı ekranda yayımlanacak haritanın rengi! Hangi parti hangi ilde kazanıyor? İşte seçim akşamı ekranda yayımlanacak haritanın rengi!
'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu 'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu
Onlar her şeyden şikayet ediyor: En huysuz 3 burç belli oldu En huysuz 3 burç belli oldu
Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo
Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçim büyük bir oy farkıyla ikinci tura kalıyor Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçim büyük bir oy farkıyla ikinci tura kalıyor