E-Nabız'ın Katar'a Satışıyla Patlak Veren Skandal! 'Bakanlık Binasında Çalışanı Alıkoydular'

Türk vatandaşlarının sağlık verilerinin kayıtlı olduğu e-Nabız uygulamasının Katar’a satıldığı iddiası, geçen yıl uzun süre gündemden düşmemişti. Olay, uygulamayı ilk tasarlayan şirket olan Bilbest adlı firmanın, sistemi devam ettiren "Tiga" firmasından “e-Nabız uygulamasını Katar’a kendi mülkiyetindeymiş gibi satması” nedeniyle şikayetçi olmasıyla duyuldu.

Bilbest'in, Tiga ile yakınlığı dolayısıyla Sağlık Bakanlığını da suçlamasının ardından bakanlığın uluslararası danışmanlığını yapan Umut Elmas, Tiga aleyhinde bir sosyal medya paylaşımı yapınca silmesi istendi, silmeyince de işine son verildi. Bakan yardımcısı Şuayip Birinci de, Elmas’ın da aralarında olduğu bakanlık danışmanları ve Bilbest hakkında, “ihaleye fesat ve rüşvet” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu, bunun üzerine dava da açıldı.

Sağlık Bakanlığı Yardımcısı Şuayip Birinci

'SATIŞI DEŞİFRE ETTİK DİYE İNTİKAM ALDILAR'

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, olaydaki son durumla ilgili bir yazı kaleme aldı. Gerekçeli kararı inceleyen Terkoğlu'nun aktardığına göre; Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen mayıs ayında, sağlık bakan yardımcısının şikâyetiyle başlayan davada, danışmanlar hakkında beraat kararı verdi. Sanıklar, e-Nabız uygulamasının Katar’a satılmasının deşifre edilmesi nedeniyle kendilerinden intikam alındığını, bu nedenle de haklarında böyle bir kumpas davası açıldığını söyledi. Mahkeme de beraat kararında bu ifadelere yer verdi.

'TÜRKİYE'DE EKMEK YEDİRMEYİZ DEDİLER'

Terkoğlu'nun ulaştığı Umut Elmas, “2022 yılı içerisinde e-Nabız projesinin eski AKP gençlik kolları MKYK üyesi ve Ar-Ge başkanı olan Adem Ali Yılmaz’a ait TİGA isimli şirket tarafından Katar’a 100 Milyon dolar civarında bir bedelle satıldığını öğrendim. Ben de 6 Ağustos 2022 tarihinde şirketi sorgulayan bir tweet paylaştım" diye konuştu.

Elmas, mahkeme sürecini ise şöyle anlattı:

“Bakan yardımcısı Şuayip Birinci tarafından Türkiye’de iş yapamamakla, hatta ‘ekmek dahi yedirmemekle’ tehdit edilerek tweeti kaldırmam söylendi. Ben de kaldırmayıp istifa ettim. En yakın çalışma arkadaşım Filiz Gül de aynı tehdide maruz kalarak istifasını verdi. Benim ihtarnamemi dikkate almayan bakanlık, tweetimi gerekçe göstererek kontratımı feshetti. Aynı şekilde Filiz için de ihtarnameyi dikkate almayıp bakanlığa ait bilgisayarı gerekçe göstererek zimmet suçlaması yönelttiler.

'ÇALIŞANI BAKANLIKTA ALIKOYDULAR'

16 Eylül 2022 gecesi koordinatörü olduğum birimin çalışanı İlkay Kaynak, bakanlık binasında bir gece boyunca alıkonuldu. Psikolojik işkenceye maruz kaldı ve kişisel verileri zorla ele geçirildi. İlkay da bu olay üzerine bakanlığa bu alıkonulma hadisesini içeren bir ihtarname göndererek istifasını verdi. Benimle aynı ekipte olan Ozan Beyhan da gıyabında aynı tehditlere maruz kaldığı için istifa etti.”

Elmas, olayın ardından savcılığa aleyhlerinde dilekçe verildiğini, savcılığın 4 bakanlık çalışanını sabaha karşı gözaltına aldığını, 4 gün gözaltı ve 50 gün ev hapsinin ardından yargılandıklarını, sonunda da beraat ettiklerini aktardı.

Kaynak: Cumhuriyet