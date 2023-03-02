Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu!

İYİ Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, dört ilin milletvekili sayısının değiştiğini açıkladı. 2 ilde milletvekili sayısı artarken 2 ilde ise azalacak. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte tüm detaylar...

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Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu! - Resim: 1

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Öztürk, kentlerin çıkaracağı milletvekili sayısına dair yaptığı hesaplamayı açıkladı.

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Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu! - Resim: 2

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki seçimlerde Kocaeli ve Sakarya illerinin milletvekili sayılarının birer kişi artacağını belirtti.

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Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu! - Resim: 3

Öztürk’ün hesaplamasına göre, Bayburt ve Tunceli'nin milletvekili sayıları ise birer azalacak.

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Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu! - Resim: 4

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

Öztürk, depremden etkilenen illerin milletvekili sayılarında değişiklik olmayacağını kaydetti.

Mustafa Tolga Öztürk’ün hesaplamasına göre, illere göre milletvekili sayıları şöyle:

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