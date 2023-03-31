Dört adaylı ilk anketin sonucu açıklandı: 'Oy oranım yüzde 16' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber!

YSK'nın belirlediği aday listesine göre; Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olurken Cumhur İttifakı'nın adayı da Recep Tayyip Erdoğan oldu. ATA İttifak Sinan Oğan'ı aday gösterirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de adaylığını açıkladı.