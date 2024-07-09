DİSK Emekli-Sen'den Erken Seçim Çağrısı: 'Gelin Siz de Bedel Ödeyin'

DİSK Emekli-Sen üyeleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ve emeklilerin yaşam koşullarının ağırlaştığını belirterek, iktidarı ve TÜİK'i sert bir dille eleştirdi. Açıklamada, "Gelin siz de aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışın. Gelin siz de bedel ödeyin" ifadeleriyle iktidarı ve TÜİK'i sorumlu tuttu.

DİSK Emekli Sen üyeleri, düşük maaşlar ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepkilerini dile getirmek için Şişli'de bir araya gelerek açıklama yaptı. Açıklamada, TÜİK’in Ocak-Haziran 2024 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranının yüzde 24,73 olarak açıklandığı, bu oranın, bilimsel değerlendirmelerden tümüyle uzak olduğu vurgulandı.

'TETİKÇİ TÜİK TARİHİN BİR KÖŞESİNE EMEK DÜŞMANI OLARAK KAZINACAK'

DİSK Emekli-Sen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Gazi Akmeşe yaptığı konuşmada, “Bizi mücadeleye, kavgaya davet eden TÜİK’in kirli çamaşırlarını ortaya koymaya geldik. Buradan sesleniyoruz, buradan hep birlikte sesleniyoruz; Tetikçi TÜİK, gün gelir demokratik yollardan sana talimat verenlerle birlikte sen de gideceksin, siz de gideceksiniz ama tarihin bir köşesine emek düşmanı olarak kazınacaksınız. Bu mücadele bizim, eğer biz sesimizi çıkarmazsak, alanları ısıtmazsak bizi davet etmiş oldukları kavgadan geri adım atarsak bilin ki onlar kazanacak ama bizler inançlıyız, kararlıyız, hakkımızı alana kadar direneceğiz” diye konuştu.

'GELİN SİZ DE AYLIK 10 BİN LİRA İLE GEÇİNMEYE ÇALIŞIN'

Emekiler Sendikası adına basın açıklamasını, Esenler Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Demirtaş okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TÜİK’in açıkladığı oran tamamen bilimsellikten uzaktır. Bu oran ne işçinin, ne memurun ne de emeklinin yaşam gerçekliğini ortaya koyan bir rakamdır. TÜİK hissedilen enflasyon oranını açıklamasa da DİSK-AR’ın araştırması emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 93,9 olduğunu ortaya koymuştur. Ücret, maaş ve aylıklara gelir gruplarının gıda enflasyonunu dikkate almadan, gerçek dışı resmi enflasyon oranlarında yapılan zamlar, bugün işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin yaşam koşullarının daha da ağırlaşacağını göstermiştir. Açıklanan enflasyon oranları sonucunda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 24,73, memur emeklilerine yapılacak zam oranı ise yüzde 19,31 olarak belirlenmiştir. Bu zam oranları, emeklilere bir kez daha ucuz ekmek kuyruklarını işaret etmektedir. Ancak bizler, DİSK Emekli-Sen olarak, onların işaret ettiği yöne bakmıyor; erken seçimi işaret ediyoruz. Aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli yıllardır açlık, yoksulluk ve sefalet içinde; sağlıklarını kaybederek, yaşamak için iş arayarak nedeni olmadıkları krizlerin bedelini ödüyor. Ancak iktidar sözcüleri utanıp sıkılmadan 'hep birlikte bedel ödeyeceğimizi', birkaç ay sonra enflasyondaki düşüşle beraber alım gücümüzün kendiliğinden artacağını söylemeye cüret ediyorlar.

'GELİN SİZ DE BEDEL ÖDEYİN'

Gelin, siz de aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışın. Gelin siz de bedel ödeyin. Bir yanda 6 aylık resmi enflasyonun 5,4 puan altında zam alan memurlar ve memur emeklileri, diğer yanda ve yüzde 0’lık zam oranına mahkum edilen asgari ücretliler ve kök aylığı 8 bin liranın altında olup fiilen hiçbir zam alamayacak olan işçi emeklileri... Ve tam karşımızda, yaşamımıza kast eden, işçiyi, memuru, emekliyi kuru ekmeğe muhtaç bırakanlar. Onlar, irademizi ve yaşam hakkımızı yok sayan bu zam oranlarının yanında mal ve hizmetlere getirilen yeni vergi artışları ile bizleri ölüm sınırında bir yaşama itiyorlar.

'BİZLERİ YAŞARKEN ÖLDÜRÜEN İKTİDİRA SESLENİYORUZ'

Tüm hak ve taleplerimizi daha güçlü savunacağız. Örgütlü mücadelemizi büyütecek, iktidarın layık gördüğü ile sınırlı bir yaşamı kabul etmeyeceğiz. İnsan onuruna yakışır bir emeklilik için her alanda 'erken seçim istiyoruz' diye haykırmaya devam edeceğiz. 'Başka çare yok, halk ekmeksiz kalacak' diyenlere sesleniyoruz; Halkın ekmeği halkın sofrasında kalacak. Çare halk olacak, gidecek olan siz. Aydınlık bir gelecek, tasasız bir gençlik, huzurlu bir emeklilik için erken seçim çağrımızı yükseltiyoruz”

Kaynak: ANKA