Dışişleri'nden İsrail'in Suriye Saldırılarına Kınama

Suriye’de terör örgütü Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı militanların Esad’ı devirmesinin ardından İsrail’in işgalci eylemleri sürerken, Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama geldi.

Bakanlığın açıklamasında "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz” denilirken, devamında şu ifadelere yer verildi:

“Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir.

Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz."